Ihr hasst Spinnen? Für weniger als 3 Euro könnt ihr sie im Steam Sale auslöschen

Acht Beine und Augen, ein zweigeteilter Körper und eine krabbelige Fortbewegung: Spinnen sind nicht gerade die beliebtesten Tiere der Erde. Manch einer würde sogar direkt sein Haus abfackeln, wenn er eines der Wesen in den eigenen vier Wänden entdecken würde. In einem Steam-Spiel könnt ihr dieser Fantasie freien Lauf lassen und das Ganze für nur etwas mehr als zwei Euro derzeit im Sale.

Steam-Sale: Spinnen vernichten für 2,55 Euro

Genauer gesagt geht es um Kill It With Fire, welches anlässlich des Steam Summer Sales derzeit noch im Angebot ist. Statt der üblichen 12,79 Euro müsst ihr 80 Prozent weniger auf den digitalen Tresen legen, um zumindest ein paar Stunden lang den Spinnentieren so richtig auf den Sack zu gehen – mit Schusswaffen, Flammenwerfern, Explosionen oder Ninjasternen aus der Ego-Perspektive. Die Möglichkeiten sind vielfältig, um den Krabbelviechern Herr zu werden.

Natürlich, allzu komplex ist Kill It With Fire nicht gerade. Im Grunde geht es nur darum, erst einmal die eine oder andere Spinne ausfindig zu machen, um dann ihr Leben auszulöschen. Ein simples Prinzip kombiniert mit jeder Menge Chaos, denn im Gegensatz zu vielen Horror- und Fantasy-Spielen greifen euch die Spinnen nicht an. Sie sind eher daran interessiert, wegzulaufen und sich neu zu verstecken – aber aus den Augen ist nicht aus dem Sinn, weshalb ihr zu immer rabiateren Methoden greifen müsst, um die verschiedenen Level zu bewältigen.

Mit rund vier bis maximal fünf Stunden Spielzeit trifft Kill It With Fire genau den kurzweiligen Spaß, den man sich von solch einem Titel erwartet. Das sehen auch die meisten Käufer*innen so: 95 Prozent von über 3.000 abgegebenen Stimmen bei Steam fallen positiv aus. Zudem könnt ihr den Spinnenvernichtungssimulator auch perfekt auf dem Steam Deck zocken, dem Verifiziert-Status sei Dank.

Während das originale Kill It With Fire aktuell nur 2,55 Euro kostet, könnt ihr bei Steam auch die VR-Version für ein paar Taler obendrauf erwerben. Das erst im April 2024 veröffentlichte Sequel kostet hingegen deutlich mehr und befindet sich aktuell noch im Early Access. Übrigens: Noch mehr spannende Angebote während des Steam Summer Sale 2024 haben wir für euch an anderer Stelle gesammelt.

Quelle: Steam