Steam: “Größter Sale jemals“ – legendärer Remake-Shooter lächerlich günstig

Was nach über 15 Jahren Entwicklungszeit der Early-Access-Phase entwachsen ist, gehört inzwischen zu einem Höhepunkt der Modding-Szene: Das aufwendige Half-Life-Remake Black Mesa ist nicht nur seit mittlerweile zehn Jahren als vollwertige Neuinterpretation des legendären Shooters offiziell auf Valves Vertriebsplattform beziehbar – auch spielerisch konnte das kleine Gaming-Wunder von Crowbar Collective überzeugen.

Fast 116.000 Spieler*innen haben für Black Mesa auf Steam bis dato „äußerst positive“ Rezensionen hinterlassen. Um das runde Jubiläum zu feiern, haben sich die Macher*innen etwas Besonderes überlegt: Black Mesa gibt es und noch bis einschließlich zum 19. Mai auffallend preisgünstig. Aber nicht nur das …

Half-Life Remake Black Mesa – für wenige Tage verdammt günstig … und mehr

Zusätzlich zur Rabatt-Aktion wurde am 12. Mai auch das Resonance Decade Update auf die Spieler*innenschaft losgelassen. Zu den Kernbestandteilen gehören Verbesserungen hinsichtlich Stabilität, Funktionalität mit dem Steam Deck, oder ein optimierter Spielstart. Aber zurück zu spielerisch wertvollen Tatsachen: Für Black Mesa dürft ihr also aktuell gerade mal 1,95 Euro löhnen. Zum Vergleich: Der handelsübliche Kaufpreis liegt bei 19,50 Euro. Was erhalten Käufer*innen nun für diesen Kleinstbetrag?

„Größter Sale jemals“, verkündet @BlackMesaDevs:

Wer sich an dieses neu gedachte Shooter-Urgestein heranwagt, bekommt für nicht ganz zwei Euro mindestens 15 Stunden actiongeladener Spielzeit geboten. Spieler*innen, die im HEV-Anzug von Gordon Freeman auch den letzten Winkel der Black Mesa-Forschungseinrichtung erkunden möchten, dürften sogar rund 25 Stunden in den Science-Fiction-Shooter stecken. Übrigens: Nicht nur das spieler*innenseitige Feedback auf Steam steht für positive Resonanz. Auch die Fachpresse war seinerzeit überaus angetan – was ein Metascore von 84 belegt.

Ähnlich euphorisch hören sich die Kommentare unter dem oben verlinkten Twitter-Posting von @BlackMesaDevs an. Wortmeldungen wie „Für dieses Spiel ist der Preis ein Schnäppchen“, oder „Jeden Cent wert“ sind keine Seltenheit. Und manch eine*r wünscht sich sogar, dass der Remake-Gordon plattformübergreifend die Brechstange schwingt:

„Bitte, bringt es auf Xbox und Nintendo Switch heraus!“, schreibt eine Person – und kann vielleicht aktuell kein Half-Life auf dem Mario-Gerät spielen. Dafür aber ein anderes, aktuell knallhart reduziertes Nintendo Switch-Spiel.

