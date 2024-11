Steam Halloween-Sale: 15 Spiele im Angebot, die ihr jetzt noch richtig günstig bekommt

Die Kürbisse könnt ihr wieder einpacken, das Kostüm ordnungsgemäß in den Schrank hängen: Halloween ist offiziell vorbei. Zumindest der Tag ist das, aber bei Steam läuft weiterhin das Scream Fest alias der Halloween-Sale 2024.

Wie üblich ködert Steam mit mal mehr und mal weniger verlockenden Angeboten. Gleichzeitig stehen aber auch insbesondere Spiele mit Gruselwusel-Stimmung im Fokus, wobei das längst nicht alles ist. Wir verraten euch die wichtigsten Informationen und die spannendsten Angebote.

Steam Sale: Alle Infos zum Scream Fest 2024

Wann startet die Rabattaktion? Obwohl normalerweise die Steam-Angebote erst um 19:00 Uhr aktualisiert werden, erfolgte der Startschuss dieses Mal eine Stunde früher. Grund dafür ist die Zeitumstellung, weshalb bereits um 18:00 Uhr das Scream Fest losging.

Wann endet das Scream Fest? Die Aktion läuft noch bis zum 4. November, genauer gesagt bis 18:59 Uhr. Danach verschwinden Spinnenweben und Süßigkeitenboxen, ihr habt demnach nicht unendlich Zeit, um euch über einen möglichen Kauf Gedanken zu machen.

Welche Angebote gibt es? Obwohl das Scream Fest nicht zu den vier großen Sales bei Steam gehört, sind dennoch über tausend verschiedene Titel reduziert erhältlich. Da fällt es gar nicht leicht den Überblick zu behalten, aber wir haben für euch ein paar spannende Empfehlungen herausgesucht, die es auf der Valve-Plattform noch nie günstiger gab:

Natürlich bildet das hier nur eine kleine Auswahl. Auf Steam findet ihr noch deutlich mehr Spiele, die derzeit zum reduzierten Preis erhältlich sind.

Rabatte auch im Epic Games Store

Wer sein sauer verdientes Geld jedoch nicht bei Valve lassen möchte, kann derweil einen Blick auf die Konkurrenz werfen. Im Epic Games Store findet derzeit ebenfalls ein Halloween-Sale statt, bei der ihr verschiedene Spiele um einiges günstiger erhaltet.

So könnt ihr etwa das nur dort erhältliche Alan Wake 2 derzeit für 25 Euro abstauben. Das Upgrade auf die Deluxe Edition, die unter anderem alle veröffentlichen DLCs umfasst, gibt es für zehn Euro mehr. Auch das kurzweilige Dead Island 2 und das hübsche Remake von The Last of Us Part 1 sind im Angebot.

Falls ihr übrigens auf der Suche nach passenden Halloween-Spielen seid, dann werdet ihr bei uns fündig: Wir haben sowohl Tipps für Angsthasen als auch für Spieler*innen parat, die sich gern, aber nicht zu sehr gruseln.

Quelle: Twitter / @Steam, Epic Games Store