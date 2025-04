Steam: Starke Rabatte für begrenzte Zeit auf Monster Hunter, Resident Evil und Co.

Auf Steam könnt ihr in schöner Regelmäßigkeit hübsche Rabatte für die verschiedensten Arten von Spielen abstauben. Oft ist dies thematisch an Jahreszeiten oder Feiertage gebunden – so auch dieses Mal, da ihr euch über den Golden Week Sale einiger Publisher freuen könnt.

Allen voran dürfte dabei Capcom herausstechen, aus dessen Portfolio einige populäre Franchises mit einem leuchtenden Prozente-Schild versehen wurden. Bei vielen Titeln könnt ihr die Hälfte sparen, zuweilen sogar bis zu 80 Prozent.

Steam-Sale zur Golden Week mit massig Capcom-Spielen

Die Golden Week ist in Japan eine Reihe von Feiertagen, die – bedingt durch den Mangel an sonstigen gesetzlichen Feiertagen und der geringen Urlaubszeit – besonders beliebt für Reisen und Familienausflüge ist. Hierzulande dürfen wir nächsten Donnerstag immerhin den Maifeiertag begehen und viele haben die Chance auf ein langes Wochenende genutzt. Wer nicht in den Urlaub fährt, sondern eine entspannte Zeit zuhause verbringen und zocken will, könnte von den Deals auf Steam verlockt werden.

Besonders Capcom haut einige seiner stärksten IPs mit ordentlich Rabatten raus, so gibt es beispielsweise Resident Evil 4 mit 50 Prozent (19,99 Euro) und Resident Evil: Village mit 60 Prozent (15,99 Euro) Preisnachlass. Des Weiteren könnt ihr euch Monster Hunter World für nur 9,89 Euro gönnen, was einem Rabatt von 67 Prozent entspricht. Auch Capcoms letztjähriges Vorzeige-RPG Dragon’s Dogma 2 hat einen Rabatt-Sticker von 43 Prozent bekommen (37,04 Euro).

Lesetipp: Dieses knuffige Katzen-„Spiel“ sammelt auf Steam gerade Likes en masse

Dazu kommen Vertreter klassischer Reihen wie Street Fighter 5: Champion Edition (9,99 Euro, 50 Prozent Rabatt), Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (9,89 Euro, 67 Prozent), Marvel vs. Capcom Infinite Deluxe Edition (11,99 Euro, 80 Prozent) oder Ōkami HD (9,99 Euro, 50 Prozent). Die Deals gelten noch bis zum 6. Mai.

Wer auf Steam weiter sucht, findet auch andere Sales zur Golden Week, beispielsweise vom Publisher Gravity Game Arise oder zu den Franchises Ys sowie Sen no Kiseki. In dieser Woche gibt es außerdem noch einen umfangreichen Ausverkauf von kniffligen Puzzle-Games auf Steam.

Quelle: Steam