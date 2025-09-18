Steam schenkt euch 3 brandneue Spiele – mit einem geht’s hoch hinaus

„Hereinspaziert, hereinspaziert zu Steam!“, möchte man rufen, wenn jetzt ein neuer Gaming-Dreiklang auf Valves Vertriebsplattform ertönt. Anders gesagt: Ja, auch dieses Mal haben sich drei weitere Spiele eingefunden, die es für umme gibt, beziehungsweise für lau, also ohne, dass ihr einen einzigen Eurocent lockermachen müsst.

Diesmal gilt es in einer Flugsimulation eine viktorianisch anmutende Welt zu entdecken, eine wirtschaftliche Handelskette im großen Stil hochzuziehen – und eine Begegnung der gruseligen Art bei einem Walking-Simulator zu überstehen. Denn in dieser Gratis-Trilogie steckt ein Titel, der euch eine gehörige Gänsehaut bescheren könnte …

Nicht ein, nicht zwei – sondern drei Gratis-Games auf Steam

Wer die Layers of Fear-Reihe von Bloober Team feiert, sollte einen genaueren Blick auf das verdammt verrückte ScreeIN von Team ScreeIn werfen. Im Kern handelt es sich um einen Walking-Simulator – mit der Besonderheit, dass diese Geschichte mit dem Ende anfängt. Richtig gelesen: SceeIN beginnt mit dem Ableben des Protagonisten, der sich fortan über ein altertümliches TV-Gerät durch surreal verzerrte Abbilder seiner Vergangenheit zappen muss. Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus Entdeckung, Rätseln und einer episodischen Erzählstruktur. Deutlich entspannter seid ihr beim nächsten Steam-Spiele unterwegs …

Wer vom stressigen Alltag herunterkommen, nicht nur gedanklich, sondern vor allem spielerisch hoch in den Wolken hängen möchte, sollte vielleicht einen Klick auf Flying Courier von Squad Airship riskieren. In dieser kuschelig-knuffigen Flugsimulation seid ihr Kapitän eines Flugschiffs. Eure Mission: Sendungen von Punkt A nach Punkt B kutschieren – während die malerische, viktorianisch aussehende Landschaft an euch vorbeizieht. Das hört sich nicht nur entspannt an, nein, die Entdeckungstouren durch die Comic-artige Umgebung dürften tatsächlich den Puls angenehm verlangsamen. Nicht so bei Spiel No. 3 übrigens.

Den Stresspegel nach oben jagen sollte die Wirtschaftssimulation Crony Corp von Blarney Bytes. Das im Early Access befindliche Spiel wird das Herz von Volkswirtschaftler*innen erobern, denn nicht nur dürft ihr Chef*in spielen, vielmehr müsst ihr Angebot und Nachfrage im Blick behalten, auf Grundlage dessen Waren produzieren – und schreckt auf der Reise zu immer mehr Wachstum mitnichten vor Sabotage oder dem Ausnutzen von Schlupflöchern zurück. Anders formuliert: In diesem Spiel regelt der Markt – und ihr über ihm.

Wie bitte? Bei diesen drei kurzweilig-kostenfreien Gelegenheitsspielen auf Valves Distributionsplattform war das Richtige für euch nicht dabei? Tja, wer jetzt nach Vogelstraußart den Kopf in den Sand steckt, sollte schleunigst wieder hervorgucken – denn neu verfügbar auf Steam sind ebenfalls ein Sammelkartenspiel, ein Shooter-Game und rundenbasierte Schneeballschlachten.

Quellen: Steam / Team ScreeIN, Squad Airship, ScreeIN, Blarney Bytes