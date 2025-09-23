Steam schenkt euch 3 spannende Spiele – eines mit besonderer Grafik

Wie sieht jener ultimative Albtraum aus, der euch schweißgebadet mitten in der Nacht hochschrecken lässt? Sind es die hunderten Euros, die ihr in euren Turm der Schande auf Steam gebuttert habt – Geld, dass ihr niemals wiedersehen werdet? Tja, falls ihr euch weiterhin erschrecken wollt, ohne einen Eurocent mehr auf Valves Videospielplattform aufzuwenden, haben wir jetzt für euch den perfekten Horrorspiele-Dreiklang parat.

Wie noch jedes Mal bei unserer launigen Reihe, wo wir uns – nette Sache, oder? – durch die Untiefen der Steam-Bibliothek wühlen, um die neuesten, lohnenden Gratis-Spiele hervorzukramen, präsentieren wir euch auch heute wieder neue, komplett kostenlose Gaming-Kleinode. Diesmal werdet ihr im Zwei-Spieler-Modus hineingeworfen in eine dystopische Konzernwelt, erkundet aus der Ego-Perspektive eine verlassene Bunkeranlage – und lasst euch von einem Walking Simulator mit ganz spezieller Optik mitreißen.

3 neue Horrorspiele auf Steam – komplett kostenlos downloaden

Mal ehrlich, liebe Horrorspiel-Freund*innen: Welches Kind aus den 90er-Jahren erinnert sich nicht mit nostalgischem Schaudern an jene Treppenstufen-Grafik der ersten PlayStation-Ära, voller wackeliger Texturen und grobkörniger Auflösung noch und nöcher? Ein (BURIED TAPES) The Cleaner von LIAR MANNEQUIEN, bedient sich dieses PSX-Stils, wenn es euch in das Jahr 1996 verschlägt. Genauer schlüpft ihr in die Rolle von Mary, die losmacht, um das Haus eines Kunden zu reinigen – als bald schon irgendwie paranormale Dinge geschehen …

Wer wenig Zeit für das schönste Hobby der Welt hat: Diese Laufsimulation hat eine Spielzeit von nicht mehr als 15 Minuten – hingegen bis zu zwei Stunden könntet ihr benötigen, falls ihr euch in Urban Undergrounds von Brandon hineinwagt. Ebenfalls aus der Ego-Perspektive zieht ihr los, diesmal in der Rolle einer Person, die sich auf Erkundungsstreifzüge durch verlassene, städtische Anlagen spezialisiert hat. Das Abenteuer beginnt, als ihr von eurem Freund Marcus dazu aufgefordert werdet, eine alte, verrostete Bunkeranlage inmitten eines Waldes zu erkunden. Bald geht Marcus verloren – und ihr müsst ihn aufstöbern …

Lesetipp: Silent Hill f im Test, dem mutigsten Horrorspiel seit langem

Puh! Solltet ihr jetzt genug von Walking Simulatoren und Einzelspielererlebnissen sowieso haben, dürft ihr nun einen genaueren Blick auf Focus Group – First Day von PlayTogether Studio und Bebbles Games werfen. Das Spiel verfrachtet euch in die 1980er-Jahre – das heißt in die Hallen einer Großfirma mit dem Namen Compliance Forge. Ihr benötigt übrigens zwingend eine*n Mitspieler*in, die oder den ihr via Internet ins Spiel bringt – um euch im Zwei-Spieler-Koop durch die dystopische Konzernwelt zu knobeln.

Kurz gesagt: Wer Escape Games feiert, gerne Spiele zusammen mit Freund*innen bestreitet, sollte Blick und Klick auf Focus – First Day riskieren – und sich bei Gefallen auf den dazugehörigen Full Release freuen. Der Umfang von First Day beschränkt sich nämlich auf den Prolog des Spiels. Lasst ihr euch hingegen lieber einen Schrecken in der Geschmacksrichtung Survival-Horror bereiten, dürft ihr diesen womöglich besten Resident Evil-Klon nicht verpassen …

Quellen: Steam / LIAR MANNEQUIEN, Brandon, PlayTogether Studio, Bebbles Games