Steam schenkt euch ein komplett neues Spiel mit sehr positiven Bewertungen – ihr habt nur noch wenige Stunden Zeit

Obwohl der erste April der weltweit anerkannte Tag des Scherzes ist, heißt das noch lange nicht, dass euch alle nur hereinlegen wollen. Bestes Beispiel ist Steam. Die Plattform verschenkt seit gestern ein komplett neu veröffentlichtes Spiel – ganz ohne versteckte Kosten.

Zugegeben: Einen kleinen Haken gibt es doch. Ihr müsst nämlich schnell sein, denn das Gratis-Angebot gilt nur noch bis heute 19:00 Uhr. Schafft ihr es bis dahin, euch den Titel zu sichern, behaltet ihr ihn für immer in eurer Bibliothek. Das lohnt sich übrigens, denn bisher bekommt das kostenlose Spiel fast ausschließlich positive Bewertungen.

Steam: Darum geht’s in dem neuen kostenlosen Spiel

Bei dem Gratis-Spiel auf Steam handelt es sich um das am 1. April 2025 veröffentlichte Dreams of Aether. Es ist ein Ableger der Indie-Prügelspiel-Reihe Rivals of Aether, teilt sich rein spielerisch aber kaum etwas mit dieser. Stattdessen erwartet euch eine Art Singleplayer-WarioWare.

Das heißt, es dreht sich alles um Microspiele, die ihr in wenigen Sekunden abschließen könnt. Mit verschiedenen Charakteren aus dem Aether-Universum erlebt ihr dadurch wilde, kurzweilige Abenteuer und könnt euch auf die Jagd nach High-Scores begeben. So müsst ihr mal mit einem Frosch auf einem Stab balancieren oder ein andermal in Windeseile angeln.

Falls es euch jetzt in den Fingern juckt, solltet ihr euch aber beeilen. Noch bis heute, dem 2. April, um 19:00 Uhr könnt ihr Dreams of Aether auf Steam komplett kostenlos abstauben. Danach wird ein Preis fällig, sofern ihr weiterhin am Titel interessiert seid. Wie teuer es wird, ist allerdings derzeit noch unklar.

Fans feiern Gratis-Spiel

Eine spielerisch enttäuschende Gurke holt ihr euch mit dem kostenlosen Spiel übrigens nicht in die Bibliothek, wenn den Bewertungen zu trauen ist. Auf Steam kommt Dreams of Aether aktuell auf 98 Prozent positive Bewertungen (Stand: 2. April, 8:51 Uhr) – Tenor: sehr positiv.

In den Rezensionen findet sich dementsprechend nahezu nur Lob. „Dieses Spiel ist unglaublich, kaum zu glauben, dass es ein Aprilscherz sein soll“, schreibt etwa der oder die Nutzer*in Cthulhu. „Ich kann nicht glauben, dass es das tatsächlich gibt?? Irgendwie fängt es den gleichen Charme und die Schrulligkeit der WarioWare-Serie ein und integriert gleichzeitig eine niedliche Geschichte voller Rivals-Charaktere“, heißt es in einer weiteren Bewertung.

Einziger Kritikpunkt ist die Länge: Dreams of Aether beschäftigt euch zwischen ein und zwei Stunden. Angesichts dessen, dass ihr das Steam-Spiel allerdings derzeit kostenlos bekommt, fällt das für die meisten Spieler*innen bisher kaum ins Gewicht. An anderer Stelle bekommt ihr derweil ein paar Rollenspiel-Hits für wenig Geld.

Quelle: Steam