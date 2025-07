Steam schenkt euch jetzt diesen abgedrehten Adventure-Horror – „besser als das Original“

Das ist kein Geheimnis: Zuvor kostenpflichtige Spiele rutschen auf Steam immer wieder in den Kostenlos-Bereich. Dass davon keine aktuellen Blockbuster-Games vom Schlage eines Assassin’s Creed: Shadows oder Clair Obscur: Expedition 33 betroffen sind, dürfte keinen wundern. Dafür gibt’s beispielsweise das Point-and-Click-Kleinod Down the Rabbit Hole Flattened komplett kostenlos – oder jetzt auch ein Toing’s Pops 2.

Wer von Toing’s Pop noch nie gehört hat, muss sich nicht voll Scham und Schande in den Staub werfen. Bereits der 2023 veröffentlichte erste Teil fiel in das Rubrum Survival-Horror für Singleplayer – und war weder grafisch noch spielerisch eine Wucht in Tüten. Das bezeugen die „ausgeglichenen“ Steam-Kritiken, und die grafische Präsentation, welche danach aussieht, als hätte ein 3D Artist das Teil an einem müßigen Sonntagsnachmittag zusammengestöpselt. Toing’s Pops 2 demgegenüber macht vieles besser – und schnappt ihr euch jetzt komplett kostenlos.

Toing’s Pops 2: Jetzt neu komplett kostenlos auf Steam

Sowohl was die optische Präsentation als auch die spielerischen Qualitäten angeht, hat Toing’s Pops 2 im Vergleich zum Vorgänger einen Sprung nach vorne getan. Zwar noch immer kein Grafik-Wunderwerk, machen Partikel-Effekte oder außerirdische Planeten in der Fortsetzung schon was her – zumindest gemessen am vorangegangenen Spiel. Im April 2024 veröffentlicht, konnte der „Singleplayer-Adventure-Horror“, so die Beschreibung auf Steam, bislang gerade mal zehn Rezensionen versammeln.

Trailer zu Toing’s Pop 2:

Dafür sind die wenigen Rezensionen insgesamt „positiv“ ausgefallen (Stand: 3. Juli). Zum Vergleich: Der erste Teil konnte zwar 46 Bewertungen einfahren, wobei hier – wie eingangs erwähnt – gerade mal ein „Ausgeglichen“ herausgekommen ist. Doch was für ein Spiel ist Toing’s Pops 2 überhaupt?

Dass ein Toing’s Pops 2 fortan gänzlich kostenfrei über Steam beziehbar ist, darüber hat die Bekanntmachung „Toing’s Pops 2‘2 Future“ vom 27. Juni informiert. In derselben Meldung hat der Indie-Entwickler übrigens auch mitgeteilt, er werde weiterhin die krankende Performance des Spiels verbessern, die Lichtsetzung optimieren, oder an der Benutzer*innenoberfläche schrauben. Dass manche*r Rezensent*in dieses Sequel mit einem „Großartige Arbeit!“ oder „[…] ist definitiv besser als das Original Toing’s Pops“ honoriert, dürfte den Kreativen motivieren.

Story und Gameplay von Toing’s Pops 2

Die Handlung dieser Indie-Game-Fortsetzung passt auf jede Serviette – was nicht mit Eingängigkeit verwechselt werden darf. In Toing’s Pops 2 befindet ihr euch zuerst im titelgebenden Süßwarenladen, bis sich ein Portal in eine andere Welt auftut – das euch in einen Kosmos voller Qualen verfrachtet. Also alles ganz alltäglich, oder? Spielerisch erwarten euch zackig Renn-, Kletter-, Rutsch- und Kriechpartien aus der Ego-Perspektive.

Oder, um es augenzwinkernd zu sagen: Einem geschenkten Gratis-Spiel auf Steam schaut man nicht ins Maul … ähm, oder halt ins aufklaffende Portal in eine andere Dimension, oder so. Apropos Gratis-Welle auf Valves Vertriebsplattform: Gleich 4 frische Gratis-Games auf Steam lassen den Summer Sale alt aussehen

