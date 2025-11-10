Steam schenkt euch zwei spannende Spiele – aber ihr müsst jetzt zuschlagen

Mariah Carey taut auf und in den ersten Geschäften schallert Wham! aus den Lautsprechern: Weihnachten rückt mit großen Schritten näher und da ihr euer Geld für Geschenke benötigt, kommt euch Steam entgegen.

Denn damit ihr eure sauer verdienten Moneten auch für eure Liebsten verprassen könnt, findet ihr auf Valves Distributionsplattform jetzt zwei Spiele zum Sonderpreis von null Euro. Genau wie beim Kauf von Weihnachtsgeschenken heißt es aber auch hier: Schnell sein! Wartet ihr zu lange, ist das Angebot nämlich hinfällig.

Steam: Zwei Spiele noch für wenige Stunden kostenlos abgreifen

Behandeln wir die beiden Titel doch nach zeitlicher Priorität, sprich: Widmen uns zuerst dem, das früher wieder auf Steam Geld kostet. Nur noch heute, am 10. November, bis um 19 Uhr könnt ihr nämlich OneShift einsacken, das normalerweise immerhin 4,99 Euro von euch verlangt, wenn ihr eure Freizeit gerne mit ein paar knackigen Kopfnüssen verbringt. Ähnlich wie in FEZ müsst ihr auch hier Würfel sammeln und dafür die Perspektive verändern, bewegt euch allerdings von Anfang an in 3D-Welten.

Mit seiner eher nüchternen Ästhetik erinnert OneShift ein wenig an einen Portal-Prototypen, spielerisch hingegen müsst ihr die Level rotieren, Objekte verschieben und Hindernisse überwinden, um euch durch die insgesamt 90 Puzzle zu rätseln. Für ein paar launige Stunden Knobelei vor dem heimischen Rechner macht ihr hier vermutlich wenig falsch und könnt den gesparten Fünfer anderweitig investieren.

Passend dazu: Unser Test zu Viewfinder

Beim nächsten Gratis-Spiel hingegen könnt ihr zwar euren Kopf abschalten, müsst dafür aber flinke Finger an den Tag legen. Das noch bis morgen, dem 11. November, um 19 Uhr kostenlos erhältliche Will Glow the Wisp hat nichts mit ähnlich getitelten Metroidvania zu tun, sondern serviert euch laut der Beschreibung auf Steam eine Mischung aus Super Meat Boy und Geometry Wars, die euch normalerweise 1,99 Euro kostet.

Kleine Ersparnis also, aber unter Umständen großer Spaß, wenn ihr was mit knallharten Plattformern anfangen könnt, gleichzeitig nicht vor der leuchtenden Neon-Optik auf schwarzem Untergrund samt entspannten Elektronik-Beats zurückschreckt. Während ihr bei diesen beiden kostenlosen Titeln nun aber auf die Tube drücken solltet, könnt ihr euch bei anderen Gratis-Spielen auf Steam mehr Zeit lassen.

