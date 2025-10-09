Steam schmeißt jetzt diesen Klassiker raus – ihr bekommt ihn nur noch heute

Von neuen Spielen, die für einen geringen Obolus oder gar gratis auf Steam erscheinen, könnt ihr ja mittlerweile ganze Opernarien trällern. Dann und wann nimmt Valves Gaming-Plattform aber auch einen Titel vom Netz – mit System Shock 2 trifft es jetzt sogar einen durchaus namhaften Vertreter aus der Riege der First-Person-Shooter.

Wie Steam nämlich angekündigt hat, wird der Titel aus den goldenen Zeiten der späten 90er demnächst aus der Bibliothek entfernt. Zwar wird ein adäquater Ersatz bereit gestellt – jedoch mit einem nicht unerheblichen Haken.

System Shock 2 nur noch heute auf Steam verfügbar

System Shock 2 kam ursprünglich 1999 für den PC raus – lang genug her also, dass mal mit einem ordentlichen Remaster nachgelegt wurde. Das ist im vergangenen Juni geschehen, was vielleicht auch der Grund ist, dass Steam die Originalversion aus der Spielebibliothek entfernt. Wer den Shooter besitzt, wird jedoch weiterhin die Möglichkeit haben, es über die Plattform zu zocken, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt.

Noch bis morgen, den 10. Oktober, habt ihr die Möglichkeit, die ursprüngliche Version von System Shock 2 für 9,99 Euro auf Steam zu kaufen. Danach steht euch nur noch die Option offen, das Remaster für rund den dreifachen Preis (28,99 Euro) zu erstehen. Immerhin: In diesem könnt ihr wählen, ob ihr die aufpolierte Jubiläumsversion spielen wollt oder das 99er-Original.

System Shock 2 Remastered kann sich bei rund 1.200 Bewertungen über ein „sehr positives“ Urteil seitens der Spielerschaft freuen und knüpft damit an die 94 Prozent positive Bewertungen bei über 4.800 Stimmabgaben für das Original an. Der beklemmende Science-Fiction-Shooter kann also auch über 25 Jahre nach Release das Publikum begeistern.

Doch wer das ursprüngliche und ungefilterte Erlebnis von System Shock 2 für den alten Preis erleben will, hat nur noch bis morgen Zeit – lange überlegen könnt ihr also nicht mehr. Weniger dringend ist dagegen eine Entscheidungsfindung für dieses RPG-Highlight, das heute gratis bei Steam aufgeschlagen ist.

