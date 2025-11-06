Steam: Sehnsüchtig erwartetes Spiel nur wenige Stunden vor Release nochmal verschoben – „ich hasse es, das sagen zu müssen“

Wenn der Release-Termin eines Spiels auf Steam nur noch wenige Stunden in der Zukunft liegt, sollte man eigentlich meinen, dass nun wirklich nichts mehr schief gehen kann.

Sollte man. Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt, wie schon Wilhelm Busch wusste – und der deutsche Schriftsteller dürfte mit seinem Hang zum Satirischen vielleicht auch etwas für die Gesellschaftskritik übrig haben, die in UNBEATABLE steckt; eben jenem Titel, der nun überraschend länger auf sich warten lässt.

Steam: UNBEATABLE erscheint nun doch nicht heute – neuer Termin enthüllt

Seit der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne von UNBEATABLE im April 2021 sind viereinhalb Jahre vergangen: Das Arcade-Rhythmus-Indie mit auffälligem Artstyle erreichte sein Ziel von 55.000 US-Dollar bereits in knapp 15 Stunden und kam schließlich auf die fast fünffache Summe. Es dauerte dann noch eine ganze Weile, bis man einen konkreten Veröffentlichungstermin kommunizierte, doch seit geraumer Zeit steht eigentlich fest: UNBEATABLE erscheint am 6. November auf Steam, PlayStation und Xbox.

Eigentlich. Denn gestern erreichte nicht nur die Backer*innen des Projekts, sondern auch über die Jahre dazugestoßene Fans auf allen Plattformen die traurige Nachricht: Aus dem geplanten Release wird leider nichts. Quasi in letzter Sekunde ist ein Fehler aufgetaucht, der die Spielerfahrung unter Umständen derart trüben kann, dass sich die Entwickler*innen zu der vielleicht kurzfristigsten Verschiebung in der Videospielgeschichte entschieden haben.

„Hi! UNBEATABLE hätte morgen erscheinen sollen. Das ist ein gruseliger Satz. Hier ist ein noch schlimmerer: UNBEATABLE kommt jetzt am 9. Dezember. Ich hasse es, das sagen zu müssen. Es gibt keine Art der Entschuldigung, die sich ausreichend anfühlt. Es tut mir persönlich leid und ich wünschte, es wäre anders“, heißt es von RJ Lake, einem der Gründer des verantwortlichen Studios D-CELL Games. Auf Steam könnt ihr das ganze Statement nachlesen.

Verschiedene Gründe für Verschiebung

Nun betrifft der Fehler eigentlich nur die Konsolen-Version von UNBEATABLE, nicht die auf Steam. Doch man wolle daran festhalten, dass das Spiel auf allen Plattformen gleichzeitig erscheint, um keine Fans zu benachteiligen. Dazu kommt laut Lake der genaue Tag: Anfang November habe man ein kleines, aber feines Zeitfenster fernab von möglicher Konkurrenz gehabt und der nächstmögliche Termin, bei dem dies ebenso der Fall sei, ist nun mal der 9. Dezember.

Angesichts der extrem spontanen Nachricht bedankt man sich nochmal bei den vielen treuen Fans und tröstet, dass es trotz der Verschiebung nun nicht mehr lange dauert. Hört ihr mit dieser Nachricht gerade zum ersten Mal von UNBEATABLE oder seid frustriert über die Verlängerung der Wartezeit, lohnt sich ein Blick auf Steam, wo ihr eine kostenlose Demo zum Spiel herunterladen und ausprobieren könnt.

Und hier nochmal der finale Trailer:

Display content from YouTube

Die stellt schon einmal gut unter Beweis, was euch in UNBEATABLE erwartet: Rhythmus-basiertes Gameplay nämlich, bei dem ihr zwei Tasten im Takt drücken musst – und das in einer Welt, in der Musik eigentlich illegal ist. Zusammen mit dem besonderen Artstyle, einer gefühlvollen Geschichte und einer Slice of Life-Anime-Ästhetik bekommt ihr hier ganz bald eine bunte Mischung geboten, auf die sich das Warten hoffentlich lohnt.

Quelle: UNBEATABLE auf Steam und Kickstarter