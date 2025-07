Auf Steam geht gerade ein legendäres Shooter-Urgestein durch die Decke – aber warum eigentlich?

Beim altbekannten Mehrspieler-Shooter Counter-Strike: Source aus dem Hause Valve wurde jetzt ein auffälliger Anstieg gleichzeitiger Spieler*innen beobachtet. Während der Ego-Shooter für Freund*innen gepflegter Multiplayer-Partien zwar bereits seit Januar des Vorjahrs immer wieder auffällige Spitzen in den Steam-Charts verzeichnet, wurde mit knapp 57.000 Spielenden am 26. Juli nochmal ein neuer Spitzenwert jüngerer Zeit verzeichnet.

Zum Vergleich: Das bereits 2004 fast parallel mit Half-Life 2 auf Steam aufgeschlagene Counter-Strike: Source, bewegte sich seit Release bis Anfang 2011 laut SteamDB noch bei Spieler*innenzahlen in Sphären zwischen mindestens 15.000 bis punktuell sogar über 95.000. Beginnend mit Januar 2011 ist jedoch ein merklicher Abwärtstrend zu beobachten. Spätestens seit Januar 2016 tänzelt CS: Source im Bereich von 15.000 Spielenden und weniger. Woher rührt also der scheinbar grundlose Anstieg?

Counter-Strike: Source – plötzlicher Anstieg in den Charts beobachtet

„Counter-Strike: Source erlebt derzeit eine neue Welle der Aktivität mit über 50.000 aktiven Spielern – der höchste Wert aller Zeiten seit 2012„, schrieb der in Fan-Kreise bekannte Twitter-Account LambdaGeneration. Angehängt findet sich im Posting vom 29. Juli ein Screenshot der Steam-Charts, mit deutlichem Ausschlag nach oben für Counter-Strike: Source. Bemerkenswert ist auch, dass schon seit Januar 2024 die Anzahl der Spieler*innen immer wieder nach oben schnellte. Doch der Scheitelpunkt von 56.986 gleichzeitig Spielenden stellt eine überdeutlich merkbare Steigerung dar. An den Gründen arbeitet sich jetzt die Community ab.

Twitter-Posting von @LambdaGen:

Dabei herrscht in der Community keinesfalls Einigkeit darüber, womit der augenfällige Aufstieg für Counter-Strike: Source zu erklären ist. In den Kommentaren unter der Twitter-Meldung von LambdaGeneration schieben einige Spielende Counter-Strike 2 die Schuld zu – was Wortmeldungen wie „CS:S ist viel besser als CS2“ oder „CS 2 ist voller Cheater […]“ zeigen. Die Meinung deckt sich, losgelöst vom aktuellen Spieler*innenanstieg, auch mit älteren Meinungsbeiträgen aus der Reddit-Community, wo es mitunter hieß, Counter-Strike 2 sei „[…] voller Cheater“.

Andererseits hat Counter-Strike 2 fast neun Millionen insgesamt sehr positive Bewertungen auf Steam – bei CS: Source fällt das Werturteil mit äußerst positiv zwar nochmal besser aus, liegt jedoch zahlenmäßig mit fast 128.000 deutlich hinter CS2 (Stand: 30. Juli). Dann wiederum ist CS2 kostenlos beziehbar, was die Anzahl der hinterlassenen Reviews naturgegeben ankurbeln dürfte. Doch es gibt noch ganz anders lautende Mutmaßungen.

Ein*e Reddit-User*in beispielsweise will herausgefunden haben, dass Bot-Server hinter dem signifikanten Anstieg stecken. Anders gesagt, wird eine Fülle computergesteuerter Gegner und Mitspielender vermutet, die menschliches Verhalten im Spiel zwar simulieren, aber letztlich keine echte Person hinter dem Bildschirm sitzt.

Weitere, mögliche Gründe für den Peak

Andere hingegen vermuten, dass vermehrt Spieler*innen beim Steam Summer Sale vom 26. Juni bis 10. Juli zugeschlagen haben – sich deshalb jetzt sichtbar in Counter-Strike: Source tummeln. Das neueste Update zum Mehrspieler-Shooter wurde übrigens am 18. Februar dieses Jahres veröffentlicht, brachte neben Bugfixes & Co. keine dramatischen Neuerungen mit sich – eignet sich daher weniger als Begründung.

Womöglich kommen aber auch alle in der Community genannten Gründe zusammen – also die Kritik an Counter-Strike 2, das kostengünstige Angebot zu Counter-Strike: Source bei vergangener Verkaufsaktion auf Steam oder sogar eine Bot-Armee. Apropos Teamplay bei virtuellen Scharmützeln: Wie macht sich wohl ein Frischling in der Headshot-Hölle von Counter-Strike 2?

