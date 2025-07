Steam-Sensation: Großer Shooter überrascht jetzt mit Kostenlos-Inhalten – ein bitterer Beigeschmack bleibt

Ist das eine Mogelpackung, oder doch ein Grund zum Feiern? Seit dem 8. Juli bekommt ihr alle Erweiterungen für das Action-MMO Destiny 2 komplett kostenlos – und zwar plattformübergreifend. Das heißt, egal, ob ihr über Steam, Epic Games Store, auf eurer Xbox, oder doch der PlayStation zockt – alle verfügbaren Erweiterungen werden auch kostenfrei bereitgestellt. Doch die Sache hat einen gewaltigen Haken.

Das Gratis-Angebot gilt nur bis zum 22. Juli. Danach werden die Inhalte wieder kostenpflichtig, euch der Zugang entzogen. Ein Trostpflaster bleibt, dass ihr zumindest alle im Kostenlos-Zeitraum eingesackten Gegenstände, Kosmetika & Co. behalten dürft. Aber wieso schnallt sich Bungie jetzt überhaupt die Spendierhosen um?

Destiny 2: Alle verfügbaren DLCs für begrenzten Zeitraum kostenlos

Mit dieser Gratis-Aktion rührt Bungie die Werbetrommel mitunter für einen sich nähernden Release. Denn am 15. Juli erscheint mit The Edge of Fate die nächste Erweiterung für Destiny 2. Der neue DLC wird unter anderem den Planeten Kepler einführen, aber auch zwei neue Gegnerarten – nämlich eine Art von Kobolden und die sogenannten Korsarinnen. Auf der eigens für Am Rande des Schicksals eingerichteten Steam-Seite erfahrt ihr alles Weitere – oder taucht direkt noch bis zum 22. Juli ins Angebot rund um die Erweiterungen ein.

Doch wieso solltet ihr euch im Jahre 2025 noch mit diesem Release anno 2017 abgeben? Destiny 2 wurde zwar vor über fünf Jahren veröffentlicht, doch erfreut sich bis heute einer treuen Spieler*innenschaft, wird regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Die zahlenmäßigen Höhepunkte gleichzeitiger Spieler*innen vom Juni 2024 (über 300.000) oder Februar 2023 (wieder mehr als 300.000), wurden dieses Jahr zwar noch nicht erreicht – aber womöglich kann der nächste DLC ja die Anzahl Spielender hochpeitschen.

Lesetipp: Unser damaliger Test zu Destiny 2

So oder so lohnt Destiny 2 für solche Gamer*innen, die mit der Verquickung rasanter Shooter-Aktion mit Rollenspielen-Elementen warm werden. Gesellt sich dazu beispielsweise eine Vorliebe für kompetitives Gameplay im PvP-Modus, vermengt mit Begeisterung für Science-Fantasy-Settings, könnte sich ein Trip in die ferne Zukunft von Destiny 2 lohnen. Apropos kostenlos – aber dafür dauerhaft, bekommt ihr aktuell diese fünf Spiele auf Steam.

