Steam: Sichert euch diesen Shooter für unter 1 Euro – nur für kurze Zeit

Auf Steam könnt ihr euch nicht nur mit den größten Titeln und aktuellen Straßenfegern eindecken, sondern habt immer wieder auch die Chance auf kleine Geheimtipps, oft sogar gratis, manchmal aber auch immerhin mit einem starken Rabatt.

So wie derzeit bei einem optisch auffälligen Taktik-Shooter namens Due Process, der gerade auf seinen ohnehin schon überschaubaren Originalpreis mit 92 Prozent rabattiert ist. Fans von knalligen und knallenden PvP-Gefechten können da eigentlich fast nichts falsch machen.

Due Process auf Steam für gerade mal 78 Cent schnappen

Im taktischen First-Person-Shooter Due Process, in dem ihr in Teams von jeweils fünf Personen gegeneinander antretet, dreht sich alles um eine kluge Planung und verlässliches Teamwork. Die Maps werden prozedural generiert und ändern sich jede Woche, sodass ihr stets mit neuen Herausforderungen konfrontiert werdet. Ihr wählt euch einen klugen Weg zum Ziel und versucht, dies mit möglichst wenig Verlusten zu erreichen. Aber Vorsicht: Eure Gegner versuchen das auch. Auf Steam bekommt ihr Due Process gerade für läppische 78 Cent.

Das bereits im Jahr 2020 im Early Access gestartete Projekt von Entwicklerstudio Giant Enemy Crab setzt auf einen unkonventionellen Look mit einer Mischung aus Pixel- und CelShading-Grafik, welches den PvP-Shooter farbenfroh erscheinen lässt und viele neue Umgebungen und Thematiken zulässt.

Auch in den Bewertungen kommt Due Process unterm Strich ganz gut weg – die Kritik fokussiert sich größtenteils darauf, dass es oft nicht genügend Spieler*innen in der Lobby gibt. Aber darauf könntet ihr ja direkt Einfluss nehmen, wenn ihr das Spiel kauft. Achtung: Die aktuelle Rabattaktion läuft nur bis zum 24. Juli. Laut einigen Kommentaren gibt es eine aktive Community auf Discord plus regelmäßige Events seitens des Entwicklerteams, welches viel Liebe in das Spiel steckt.

Ist euch eher nach einer realistischen Grafik und einer größeren Runde, in der ihr euch den Kugelhagel um die Ohren feuern könnt, dann könntet ihr mit Off the Grid mehr Erfolg haben. Das Battle Royale ist kürzlich ebenfalls auf Steam erschienen – und das sogar kostenlos.

Quelle: Steam