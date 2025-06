Unheimlicher Steam-Release begeistert Spieler – erinnert an dieses große Kultspiel

Mal Hand aufs Herz: Die meisten Videospiele mit Zombies als antagonistische Kraft ähneln einander schockierend, oder? Egal, ob Survival-Horror nach Resident Evil-Rezeptur, oder Mehrspieler-Matches in Left 4 Dead, überall ist man actionreich mit Waffengewalt gegen die wilden Wiedergänger zugange. Eine unverbrauchte Perspektive auf das Thema Zombie-Apokalypse bietet jetzt das Simulationsspiel Quarantine Zone: The Last Check.

Zwar ist die Veröffentlichung der Vollversion erst für September dieses Jahres vorgesehen, allerdings die spielbare Demo ist bereits am 22. Mai auf Steam eingeschlagen – und sorgt auch aktuell noch regelmäßig für positive Rezensionen seitens Spieler*innen. Zum Zeitpunkt jetzt (13. Juni) sind es fast 2.200 insgesamt „sehr positive“ Rezensionen, welche die Test-Version einsammeln konnte. Was bietet das Spiel nun konkret?

Simulationsspiel Quarantine Zone: The Last Check auf Steam

Was sich auch nur peripher für Indie-Games begeistert, wird das bereits 2013 veröffentlichten Papers, Please kennen. Das Simulationsspiel steckt euch in die Uniform eines Grenzbeamten, dessen Aufgabe es ist zu bestimmen, welche Personen die Grenze passieren – und welche nicht. Dramaturgische Würze wird dem Spiel durch einen totalitären Staat verpasst. Hingegen in Quarantine Zone: The Last Check besteht die Bedrohung nicht durch menschenfeindliche Staatsformen, sondern die gute, alte Zombie-Apokalypse. Die euch zugeordnete Rolle bleibt im Zombiespiel jedoch ähnlich.

Trailer zur Demo:

Auch in Quarantine Zone: The Last Check müsst ihr einen Grenzübergang kontrollieren – nur diesmal geht es darum, festzustellen, ob die Durchreisenden frei vom Zombievirus sind – oder sicherheitshalber liquidiert werden müssen. Der Trailer zum Demo-Release demonstriert anschaulich innerhalb von mehr als einer Minute, was euch in diesem etwas anderen Simulationsspiel erwartet. Nämlich kontrolliert ihr mit einem Spezial-Scanner im Anschlag, ob bei Personen Anzeichen für Infektionen vorliegen, oder untersucht Beine, Arme und andere Körperstellen auf Bissspuren.

Im Extremfall müssen fatal vom Zombievirus Befallene schon mal getötet werden – doch auch abseits solcher dramatischen Entscheidungen gibt’s jede Menge zu tun. Das Management eurer Basis, das Verwalten von Ressourcen, sicherstellen, dass die euch anvertraute Anlage mit ausreichend Strom versorgt wird – all das fällt in euren Verantwortungsbereich. Und natürlich auch, sich auf hochgezogenen Schutzmauern hinters Maschinengewehr zu klemmen, wenn mal wieder die nächste Zombiearmee anrückt.

Anders gesagt: Wer den Kinostart von 28 Years Later nicht erwarten, oder sich partout nicht an sonstigen, Resident -Evil-artigen Monstren sattsehen kann, sollte diesem Simulationsspiel eine Chance geben.

