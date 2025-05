Steam-Spiel jetzt mit heißer Gratis-Demo – „süchtig machendes“ Fantasy-Flugabenteuer

Was verbindet World of Warcraft, das Skyrim-DLC Dragonborn und das Action-Adventure Drakan: Order of the Flame? Richtig! In all diesen Fantasy-Spielen ist es möglich, bei einem schuppigen Reittier aufzusatteln. Das kommende Sagas of Lumin gesellt sich jetzt zu dieser Ahnenreihe, schickt euch auf den Rücken von Flugdrachen – und dank einer kürzlich veröffentlichten Gratis-Demo sogar kostenlos bei Steam.

Am 23. Mai wurde die spielbare Testversion zum Einzelspieler-Action-Rollenspiel veröffentlicht. Eine Demo, die laut eines Steam-Rezensenten „die Bühne für ein brillantes und süchtig machendes Drachenreit- und Kampf-RPG bereiten“ könnte. Ob diese euphorische Einschätzung gerechtfertigt ist, könnt ihr jetzt unkompliziert selbst herausfinden – doch gehört dieser spielerische Vorgeschmack wirklich in eure Freizeitgestaltung?

Kostenlos bei Steam: Demo zu Sagas of Lumin herunterladen

Die kurze Antwort lautet: Wenn ihr auf Fantasy-Rollenspiele allgemein steht, solltet ihr der Demo-Version von Sagas of Lumin unbedingt eine Chance geben. Und wer eine Vorliebe für flugbegabte Tatzelwürmer hegt, schon damals mit Drache Arokh in Drakan alles geröstet hat, sollte sich von den Flugmechaniken in diesem Titel von Elos Games & Arts mitreißen lassen.

Trailer zur Demo:

Schließlich stellt das erst 2023 gegründete Entwicklungsstudio hier ein Stück Action-getriebener Flugsimulation in Aussicht, welche auch die Spieler*innen auf Steam bislang mit insgesamt „positiven“ Bewertungen honoriert haben. Doch was steckt nun spielerisch hinter den ganzen Flugungeheuern? Sofern ihr euch die Testversion kostenlos bei Steam besorgt, bekommt ihr vor allem einen Einblick dazu, wie die Spielwelt von Sagas of Lumin aussieht und sich das Kampfsystem anfühlt. Bedenkt aber: Es handelt sich zunächst um ein erstes Hineinschnuppern.

Bis zur Vollversion werden noch viele der Gameplay-Mechaniken verfeinert. Ein konkreter Release, der grob dieses Jahr erfolgen soll, steht noch nicht fest. Aber zurück zur Demo: Darin erhaltet ihr volle Kontrolle über einen Flugdrachen – navigiert selbstbestimmt, ob die Reise im dramatischen Sturzflug oder gemach im Schwebezustand weitergeht. Und natürlich spuckt der Dinosaurier unter den Fantasy-Geschöpfen Feuer, vollführt Rammattacken gegen andere Drachen. Und sonst so?

Könnt ihr von eurem schuppigen Kameraden auch absteigen, mit Schwertern und Äxten in den Nahkampf gehen, aber wer will das schon? Absoluter Höhepunkt: Mit eurem Drachen holt ihr dank Feuerodem ganze Luftschiffe vom Himmel. Wer jetzt noch nicht auf den Download-Button bei Steam gedrückt hat, der oder dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also: Jetzt Kostenlos bei Steam in den etwas anderen Flugmodus wechseln – oder direkt mit Elden Ring: Nightreign die vielleicht ganz schweren Roguelike-Geschütze auffahren.

Quellen: Steam / Elos Games & Arts, Sai, YouTube / @ElosGamesArts