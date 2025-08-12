Steam-Spiel zum Schleuderpreis: Den Grafik-Preisträger und Open-World-Knüller jetzt schnell sichern

Einen waschechten, actiongeladenen Open-World-Blockbuster von den Macher*innen von Mad Max oder Rage 2 für winzig-kleines Taschengeld auf Steam in den Warenkorb schubsen? Gibt’s nicht? Gibt’s doch – aber wie so oft nur für kurze Zeit.

Ganz konkret gesprochen: Die 400 Quadratmeilen offener Spielewelt von Just Cause 2 greift ihr aktuell auf Valves Vertriebsplattform für den Dumpingpreis von lächerlichen 1,49 Euro ab. Was sich wie ein Tippfehler liest, ist keiner – sondern ein verdammt verführerisches Preisschild, dessen Strahlkraft sich vermutlich die wenigsten Open-World-Fans entziehen können.

Just Cause 2: Für kurze Zeit preisgünstig auf Steam kaufen

Wer mit hunderten Waffen und Fahrzeugen das weitläufige Inselparadies von Just Cause 2 unsicher machen möchte, darf nicht allzu lange trödeln. Das Angebot mit sattem Nachlass von 90 Prozent findet nämlich bereits am 19. August sein Ende. Danach wird der Action-Granate wieder das handelsübliche Preisschild von 14,99 Euro umgehangen. Wer jetzt glaubt, ein Action-Titel aus dem Jahre 2010 kann 2025 nichts mehr reißen, könnte sich gewaltig irren.

Bis heute ruft Just Cause 2 in den Steam-Bewertungen geradezu euphorische Wortmeldungen hervor wie „Ein Open-World-Paradies, dass ich einfach immer wieder aufsuchen muss“. Das steht für den anhaltenden Reiz, den dieses Adrenalin-Bravourstück auf Spielende ausübt. Den empfundenen Spielspaß aus den Reihen der Spieler*innen stützten auch die durchschnittlich sehr positiven Steam-Bewertungen von insgesamt über 40.000 Personen (Stand: 11. August). Mehr noch: Bei GameRadio.de konnte Just Cause 2 seinerzeit sogar ganze drei Awards eintüten – und zwar für Atmosphäre, Gameplay und Grafik.

Lesetipp: Unser Test zum Michael Bay-artigen Action-Urlaub Just Cause 2

Erzählerisch dürft ihr euch von Just Cause 2 freilich kein Videospiel auf Oscarpreisträger*innen-Niveau erhoffen – eher einen beinharten Actionfilm zum Mitspielen. Als Spieler*in schlüpft ihr in die taktische Klamotte von Rico Rodriguez, den es auf das Inselparadies Panau verschlägt. Das narrative Dilemma: Ihr erhaltet den Auftrag, euren Freund und Mentor wegzuknüppeln – nicht gerade die ideale Grundvoraussetzung, um auf Panau Strandurlaub zu machen.

Und so schleudert euch Just Case 2 mit allen nur erdenklichen Arten und Weisen durch das Postkartenparadies – von Skydiving, Basejumping oder Helikopterflug ist jedwede, halsbrecherische Art der Fortbewegung verbaut, bei denen es waschechten Danger Seekern im Sprunggelenk juckt. Also, wer auf atemlose Brachial-Action aus ist, sollte sich noch schnell diesen heißen Hammer auf der Distributionsplattform schnappen – oder lässt sich direkt mit drei Gratis-Spielen auf Steam beschenken.

Quellen: Steam / Avalanche Studios, Steam Community / CZA, GameRadio.de