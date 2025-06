Ultra-beliebtes Steam-Spiel mit „großem Update“: Komplett kostenlos verfügbar – aber mit ärgerlichem Haken

Mit täglichen Spieler*innenzahlen von bis zu 800.000 Personen zugleich, ist das militärische Kampfspiel War Thunder ein veritabler Hit. Auch auf Steam hat die Kriegssimulation im Dezember 2024 einen bisherigen Höchststand von mehr als 120.000 gleichzeitiger Spielenden erreicht. Und die Steam-Bewertungen? Von denen liegen über 600.000 vor, die insgesamt „größtenteils positiv“ ausfallen.

Und jetzt wurde für dieses nicht nur stark frequentierte, sondern auch mit positiven Bewertungen behangene Spiel, ein brandneues Update veröffentlicht. „Macht die Bekanntschaft von Leviathanen, dem zweiten, großen Update für 2025“, heißt es in der entsprechenden Bekanntmachung. Wobei der Leviathan aus War Thunder natürlich weniger mythologisches Seeungeheuer, mehr seefahrende Kriegsmaschine ist …

Das große „Leviathans“-Update ist am 25. Juni eingeschlagen, führt mehrere neue Fahrzeuge für War Thunder ein. Aber nicht nur das, denn zu den wichtigsten Neuerungen, welche dieses Update im Gepäck mit sich führt, gehören außerdem: Überarbeitete Karten und Explosions-Effekte, oder Verbesserungen bei der Benutzer*innenoberfläche. Eben jenes sanierte User-Interface wird euch im YouTube-Video gleich hier unten ab Minute 1:37 genauer gezeigt. Denn im Zuge der Neuerungen werden euch, sofern eines eurer fahrbaren Untersätze zerstört wurde, die Fahrzeugdetails eures Kontrahenten angezeigt.

YouTube-Video zum Leviathans-Update für War Thunder:

Diese Details zu den zerstörten Fahrzeugen beinhalten auch, welche Munition genutzt wurde, um euer eigenes Vehikel kaputtzumachen. Doch welche neuen, militärischen Fahrzeuge dürft ihr nun übers Schlachtfeld dirigieren? Um einige der Highlights aus der jetzt aufgestockten Garage War Thunders zu nennen: Das japanische Kampfflugzeug F-2A ist im Clip oben ab Minute 2:08 im Lufteinsatz zu sehen. Jedoch auch neue, ganz bodenständige Fahrzeuge werden eingeführt, und zwar sogenannte Flugabwehrpanzer.

Es handelt sich um solche militärischen Mobile, die Flugzeuge und Helikopter mit Waffengewalt vom Himmel holen. Zu den Neueingeführten zählen der deutsche IRIS-T, der japanische Tan-SAM oder der US-amerikanische CLAWS. Wer sich vom ganzem militärischem Fachlatein erschlagen fühlt, kann sich die Liste der Neuerungen in Ruhe auf Steam angucken – oder direkt einfach mal in War Thunder reinspielen.

Der Titel des in Ungarn sitzendem Entwicklungsstudios Gaijin Entertainment (Crossout, Star Conflict) ist ein Free-to-Play-Spiel, ihr könnt daher direkt komplett kostenlos mit Fahrzeugen des Zweiten Weltkriegs oder des Koreakriegs (zum Glück nur virtuell) loslegen – egal, ob zu Land, in der Luft, oder auf dem Wasser. Aber Achtung: Wer den Geldbeutel für die optionalen Ingame-Käufe aufklappt, gibt natürlich doch wieder echtes Geld aus. Ein anderes Strategiespiel, mit militärischem Szenario knabberte bis vor Kurzem an einem Problem.

