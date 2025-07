Steam: Spielerfavorit geht wieder steil – Feiert hohe Platzierung in Charts

Fast zehn Jahre hat Stardew Valley mittlerweile auf dem Buckel. In dieser Zeit hat das Spiel viel Lob einfahren können, einige Meilensteine erreicht und seinen Ruf als eines der beliebtesten Videospiele unserer Zeit fest zementiert.

Aber so langsam sollte sich der Aufruhr um die Farming-Sim doch gelegt haben und einem schwelenden Feuer des anhaltenden Spielspaßes gewichen sein, oder? Nicht so ganz. Auf Steam konnte sich der Titel kürzlich eine ganz besondere Auszeichnung sichern, nach der auf einmal die Anzahl gleichzeitig aktiver Spieler*innen in die Höhe geschossen ist.

Für Stardew Valley geht noch immer nicht die Sonne unter

Die Geschichte von Stardew Valley ist eine fröhlich stimmende. Entwickler Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, hat 2016 sein von Harvest Moon inspiriertes Cozy Game veröffentlicht. Der Erfolg des Release blieb nicht lange aus, schon bald konnte sich Baron über jede Menge Zuspruch und immer höhere Verkaufszahlen freuen.

Trotz der riesigen Aufmerksamkeit ließ er sich nie dazu hinreißen, die Situation finanziell auszuschlachten und lieferte den Fans regelmäßig kostenlos üppige neue Inhaltsupdates. Selbst mit dem Druck einer gigantischen Community im Nacken blieb er dabei immer weitgehend allein tätig, an einem genügsam eingerichtet Arbeitsplatz. Dank dieser Einstellung konnte er nicht nur mit der Qualität seines Projekts begeistern, sondern auch die Sympathie der Spieler*innen für sich gewinnen.

Das Stardew Valley fast schon untertrieben ausgedrückt ein absoluter Dauerbrenner ist, darf er sich jetzt erneut klar machen. Denn das Bauernhofspiel ist jetzt offiziell das am besten bewertete Spiel auf Steam, erreicht durch beinah 900.000 Rezensionen, die zu 98 Prozent positiv ausfallen. Damit wurde der langjährige Thronhüter Portal 2 kürzlich abgelöst. Stardew Valley konnte so wieder etwas in medialer Aufmerksamkeit baden, was wie es aussieht zahlreiche Spieler*innen dazu inspiriert hat, das Game nochmal anzuschmeißen.

Momentan tummeln sich nämlich laut SteamDB fast 150.000 Farmer*innen auf einmal in Pelikanstadt. Das reicht dicke für einen Platz in den Top 10 der dort errechneten Charts, kommt an den im März 2024 aufgestellten eigenen Rekord von rund 236.000 allerdings nicht ganz ran. Diesem plötzlichen Beliebtheitsaufschwung könnte auch der während des Summer Sales angebotene Rabatt von 50 Prozent sein, mit dem Interessierte noch bis zum 10. Juli statt der üblichen 13,99 Euro nur 6,99 Euro zahlen.

Quellen: SteamDB