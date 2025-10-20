Steam: Statt Battlefield 6 – Tausende Spieler stürmten übers Wochenende lieber kostenlos zu diesem Shooter

Star der Stunde ist in der Welt der Shooter gerade eigentlich immer noch Battlefield 6, mischt das Spiel doch immerhin noch ganz oben in Steams Charts der aktuell meistgenutzten Titel mit. In diese ist aber kürzlich auch ein ganz anderer Genrevertreter reingeplatzt: ARC Raiders.

Zu diesem hat nämlich ein offener Playtest stattgefunden, durch den Interessierte übers Wochenende komplett kostenlos reinschnuppern durften. Diese Gelegenheit hat eine ganz schön beachtliche Menge an Spieler*innen wahrgenommen, welche jetzt gebannt auf den alles andere als weit entfernten Release blicken werden.

ARC Raiders ist mit Playtest auf Steam steil gegangen

ARC Raiders ist ein weiteres Projekt der Embark Studios, die sich auch für den First-Person-Shooter The Finals verantwortlich zeigen. Angekündigt wurde der Titel bei den Game Awards 2021, allerdings präsentierte man ihn damals noch als heitere Koop-Ballerei, was mittlerweile nicht mehr die korrekte Genre-Einordnung ist. Nach neuen Überlegungen wählten die Entwickler*innen ein Extraktion-Shooter-Konzept mit PvPvE und verabschiedeten sich auch von anfänglichen Gedanken an Free-to-Play.

Stattdessen klebt an dem Spiel nun ein Preisschild von 39,99 Euro und 59,99 Euro in der Deluxe Edition. Während des Events des Server Slams, welches vom 17. bis zum 19. Oktober abgehalten wurde, musste allerdings noch kein*e Nutzer*in Eintritt zahlen. Dadurch haben sich viele Neugierige angelockt gefühlt, die vermutlich schon von dessen hochgehandeltem Potenzial aus vorigen Playtests erfahren hatten oder dieses sogar selbst in Augenschein nehmen konnten.

Wie erfolgreich die offene Beta wirklich war, das lässt sich am besten über die Zahlen auf SteamDB abschätzen, auch wenn der Zugriff ebenfalls über die PS5, die XboxSeries X und den Epic Games Store möglich gewesen ist. Die Datenbank zeigt, dass ARC Raiders in seiner Vorabversion zwischenzeitlich 189.668 gleichzeitige Spieler*innen versammeln konnte. Kurz vor der Schließung der Server konnte mit 27.692 immerhin noch Platz der 25 der Steam-Charts erreicht werden.

Zur gleichen Zeit des Rekordhochs am 17. Oktober um 20 Uhr hatte Battlefield 6 vergleichsweise übrigens 448.448 Spieler*innen am Start. Geschlagen werden konnte der Shooter-Riese also zwar nicht, das ändert sich aber möglicherweise am 30. Oktober, wenn der Full Release von ARC Raiders ansteht und die Konkurrenz von EA ein Alter von 20 Tagen geknackt hat. Oder es stellt sich heraus, dass der größere Widersacher eigentlich der Steam-exklusive Shooter Escape from Duckov ist.

Quellen: Steam / ARC Raiders, SteamDB