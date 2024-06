Steam Summer Sale 2024 beginnt heute: Hier gibt es alle Infos & erste Angebote

Die nächste große Rabattaktion bei Steam ist da: Im Laufe des heutigen Donnerstags beginnt heute der große Summer Sale 2024. Wieder einmal werden tausende von Spielen und DLCs im Angebot sein und euch dazu verlocken, die eigene Bibliothek zu vergrößern. Aber wann genau geht es los? Wir fassen für euch alle Informationen zusammen.

Steam Summer Sale 2024: Wann geht es los? Wann ist Schluss?

Mittlerweile macht Valve aus seinen geplanten Aktionen kein großes Mysterium mehr, weshalb der genaue Starttermin bereits feststeht. Am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, startet der Steam Summer Sale 2024. Wie immer geht es pünktlich um 19:00 Uhr los. Erwartet jedoch, dass es zu Beginn aufgrund des Ansturms den einen oder anderen Serverschluckauf geben könnte. Normalerweise beruhigt sich die Situation aber bereits nach ein paar Minuten.

Anschließend habt ihr satte zwei Wochen Zeit, um über den Kauf von Spielen, DLCs oder Soundtracks nachzudenken. Zu Ende geht der Summer Sale am 11. Juli 2024 um 18:59 Uhr, was ebenfalls ein Donnerstag ist. Ihr müsst also nicht unbedingt direkt am ersten Tag zuschlagen, sondern könnt lang genug abwägen, ob ihr tatsächlich noch ein Game mehr benötigt oder ihr euren Pile of Shame erst einmal abarbeitet.

Welche Angebote sind schon bestätigt?

Auch wenn der Sale offiziell noch nicht gestartet ist, verrät Valve im Trailer ein paar Titel, die definitiv teilnehmen. Ihr könnt euch aber ohnehin darauf einstellen, dass vermutlich zahllose Videospiele, von AAA bis Indie, an Bord sein werden.

Palworld

iRacing

Disney Dreamlight Valley

Manor Lords

Party Animals

Batman: Arkham Knight

Disco Elysium

Humankind

Celeste

Battlefield

Ultimate Chicken Horse

Content Warning

Rainworld

Sobald der Sale live ist, werden wir natürlich ein paar erste spannende Angebote für euch an dieser Stelle zusammenfassen.

Was sind „Deep Discounts“?

Die etwas älteren Steam-Nutzer*innen erinnern sich vielleicht noch daran, dass es bei den ersten Rabattaktionen noch zusätzlich sogenannte Flash Sales gab – für wenige Stunden waren einige Videospiele noch günstiger zu haben. Über die Jahre hat Valve diese FOMO-Taktik über Bord geworfen, bietet aber beim Summer Sale 2024 eine neue Kategorie.

Die im Trailer genannten „Deep Discounts“. Was sich dahinter genau verbirgt, wird noch nicht verraten. Die Szenen deuten aber, dass ihr im Rahmen dieser Aktion einige Games besonders günstig bekommt – zu sehen sind Rabatte von 90 bis 95 Prozent. Wir bleiben gespannt.

Neben den Angeboten wird der Steam Summer Sale mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder von ein paar Extras begleitet. So ist unter anderem mit täglich kostenlosen Stickern und neuen Goodies im Punkteshop zu rechnen. Von unserer Seite dürft ihr euch derweil auf ein paar spannende Empfehlungen freuen, um verschiedenste Genre- und Franchise-Geschmäcker abzudecken.

Während der Steam Summer Sale noch ein paar Stunden auf sich warten lässt, könnt ihr bei einem Konkurrenten schon jetzt sparen. GOG hat die eigene Rabattaktion bereits gestartet und lockt mit zahlreichen Angeboten, unter anderem könnt ihr beim Erwerb der Fallout-Reihe ordentlich sparen. Aber natürlich sind noch viele weitere Spiele preislich reduziert.