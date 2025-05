Steam: Beliebtes Survival-Spiel erhält riesiges Update – für kurze Zeit deutlich günstiger zu haben

Eines der erfolgreichsten Survival-Spiele auf Steam erhält endlich wieder Nachschub: Enshrouded bekommt das lang erwartete Update 6 spendiert. Damit einhergehen nicht nur zahlreiche Änderungen, sondern auch eine Rabattaktion für alle, die sich noch nicht zum Kauf durchringen konnten.

Der große Patch für den sich noch im Early Access befindlichen Titel hört auf den Namen Diener der Dämmerung. Ganz dem Titel gerecht, dreht sich dieses Mal fast alles um das Überleben in der Nacht. Aber das ist längst nicht alles, was euch zukünftig in Enshrouded erwartet.

Wer dem Survival-Spiel aus Deutschland bereits die Treue hält, darf sich jetzt mit Update 6 auf neue Gefahren einstellen. Nachts erwarten euch nämlich neue Feinde in Enshrouded, darunter die Rudelwölfe und zusätzliche Miasma-Kreaturen. Im Gegenzug stolpert ihr aber neuerdings auch über Insekten und Pflanzen, die nur bei Mondschein sich zeigen – und dann ist da auch noch eine mysteriöse Tür …

Damit aber nicht genug. Die Inhaltserweiterung umfasst neue Rüstungssets für den Tag und die Nacht, einen neuen Point of Interest im Miasma-Gebiet, Miasma-Schmieden für das Aufrüsten und Hinzufügen von Waffenedelsteinen, Färbung von Rüstungen, eine neue Frisur und grafische Verbesserungen. Letzteres wird durch ein aktualisiertes Licht-Rendering ermöglicht, wodurch vor allem der Nebel im Miasma jetzt düsterer und bedrohlicher wirkt.

Ein weiteres Highlight ist eine neue Quest, die erstmals von der Community bestimmt wurde. In „Der letzte Atemzug der Drachen“ könnt ihr jetzt die Überreste von Drachen erforschen, die ihr in den Albapracht-Bergen findet. Was es damit genau auf sich hat, müssen Spieler*innen natürlich selbst herausfinden.

Große Rabattaktion auf Steam – für kurze Zeit

Falls ihr übrigens noch nicht in die Welt von Enshrouded eingestiegen seid, könnt ihr diesen Schritt nun preiswerter in Angriff nehmen. Anlässlich der Veröffentlichung von Update 6 bekommt ihr bis zum 27. Mai das Survival-Spiel 25 Prozent günstiger auf Steam. Es werden demnach nur 23,99 Euro fällig anstatt der üblichen 29,99 Euro.

Ob sich der Kauf lohnt, könnt ihr einerseits in unserem Test zu Enshrouded nachlesen. Andererseits euch ein Bild anhand der Bewertungen auf Steam machen: Dort kommt der Titel auf starke 86 Prozent positive Rezensionen bei über 67.000 abgegebenen Stimmen – Prädikat „Sehr positiv“.

Quelle: Pressemitteilung Keen Games, Steam