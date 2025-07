Steam: Survival-Hit wird jetzt überraschend mit Spielern geflutet – Das ist der Grund

Der Wald ist nicht unbedingt ein lauschiger Ort für entspannte Wanderungen, zumindest nicht im Spiel The Forest – und auch nicht in dessen Nachfolger Sons of the Forest. Hier warten einige Bedrohungen darauf, euren Überlebensdrang auf die Probe zu stellen. Auf diesen Nervenkitzel haben gerade wieder besonders viele Spieler*innen auf Steam Lust, wie die Zahlen dort andeuten.

Denn Sons of The Forest hat sich zurück in die Liste der meistgespielten Titel gekämpft: ein Zeichen für einen frischen Schub an der Beliebtheitsfront. Nach dem Grund dafür muss man nicht lange suchen, der Hinweis prangt direkt am oberen Ende der zugehörigen Shopseite.

Sons of The Forest erreicht auf Steam den Tiefstpreis

Zeitlich passt es zusammen: Die wieder wachsende Anzahl an Spieler*innen in Sons of The Forest ist gleichzeitig mit dem zurzeit gebotenen Rabatt aufgetreten. 66 Prozent könnt ihr auf das Survival-Game sparen, wenn ihr noch bis zum 10. Juli zuschlagt. Auf diese Weise müsst ihr nur noch 9,85 Euro blechen, statt die sonst fällige Summe von 28,99 Euro zu zahlen.

Günstiger gab es den Titel bisher noch nie zu erstehen. Kein Wunder also, wenn interessierte Schnäppchenjäger*innen hier ihre Chance zum ultimativen Sparen wittern und aus einem womöglich lang gehegten Wunschlisteneintrag endlich einen Neuzugang in ihrer Bibliothek machen.

Lesetipp: Neuer kostenloser Release auf Steam stürmt Spieler-Charts

Auswirkungen auf die Menge an gleichzeitigen Nutzer*innen sind klar erkennbar. Einen Tag nachdem der Rabatt durch den Summer Sale eingeführt wurde, hat Sons of the Forest beinah 50.000 Überlebenskünstler*innen vor den Bildschirmen versammelt. Einen leicht höheren Wert gab es zuletzt im Februar 2024, als Reaktion auf den Full Release. Ein beachtlicher Aufschwung also, auch wenn das immer noch ziemlich weit weg ist von dem zum Beginn des Early Access im Frühjahr 2023 aufgestellten Rekord von 414,257 Personen, welche sich zur selben Zeit im Spiel befanden.

Darf sich mit neuer Relevanz rühmen

Trotzdem kann Sons of The Forest momentan von sich behaupten, wieder in den Steam-Charts mitzumischen. Hier schwankt der Titel, nach Stand vom 4. Juli 2025, in etwa um Platz 60 herum. Aber gefällt den Neuankömmlingen im Horror-Wald auch, was sie für den kleinen Taler geboten bekommen? Die kürzlich abgegebenen Rezensionen lassen jenes zumindest vermuten. 88 Prozent der frisch reingeflatterten Bewertungen sind positiv, ein Prozentpunkt mehr als im Gesamturteil.

Eine Reihe hochgereckter Daumen und der erschwingliche Preis können das Survival-Abenteuer schon schmackhaft aussehen lassen. Wenn Basenbau, Erkundung, Ressourcenbeschaffung, schaurige Monster und eine düstere Story außerdem besonders reizvoll für euch klingen, oder ihr schon im Vorgänger The Forest großen Spaß hattet, lohnt es sich zu überlegen, ob ihr ebenfalls einen Kauf wagen solltet, bevor der Summer Sale endet.

Survival auf etwas andere Weise, nämlich beim chaotischen Bergsteigen, bekommt ihr übrigens mit dem Hype-Titel Peak geliefert. Von einem schockierenden Feature von Sons of The Forest will sich das Steam-Spiel allerdings lieber fernhalten.

Quellen: SteamDB, Steam / Sons of The Forest