Steam: Wer günstige Spiele mag, wird in Zukunft noch viel mehr davon bekommen

Die Älteren unter euch werden es noch kennen, aber es gab eine Zeit, da waren die Sales bei Steam noch ein seltenes Ereignis. Mittlerweile hat sich das gewandelt und fast zu jeder Zeit ist ein Spiel auf der Valve-Plattform im Angebot – das wird sich auch nicht mehr ändern.

Darauf deutet zumindest die jüngste Änderung an, die jetzt für Steam angekündigt wurde. Damit ihr fortan noch mehr sparen könnt und Entwickler*innen noch etwas stärker im Rampenlicht stehen, nimmt Valve eine kleine, aber durchaus spannende Ergänzung vor.

Steam: Noch mehr Fokus auf Tagesdeals

„Seit über einem Jahrzehnt“, so schreibt es Valve, gibt es auf Steam bereits die sogenannten Tagesdeals. Also täglich wechselnde Angebote, die auf der Startseite beworben werden. Das System wurde in der letzten Zeit immer weiterentwickelt, weshalb nun eine weitere Neuerung bevorsteht.

Ab sofort findet ihr auf der Startseite von Steam sechs anstatt nur vier Tagesdeals, die auf verschiedenen Plätzen angezeigt werden. Auf welche der oder die Spieler*in zuerst blickt, hängt laut Valve von den jeweils getroffenen Einstellungen und eurer Spielebibliothek ab. Theoretisch sollten euch also auf den Angebotsplätzen zuerst die Rabatte anlächeln, die euch am ehesten interessieren könnten.

Lesetipp: Mehrere Wochen lang gehen derweil noch immer die großen Sales auf Steam, deren Termine wir hier zusammenfassen

Wichtig ist, dass ein Tagesdeal nicht zwingend nur 24 Stunden lang gültig sein muss. So ist es oft der Fall, dass die Rabatte mitunter eine Woche lang gewährt werden. Allerdings bewirbt Valve die Spiele nur einen Tag lang auf der Startseite, wovon die Entwickler*innen trotzdem stark profitieren. Anhand verschiedener Statistiken zeigt das Unternehmen auf, dass die Teilnehmenden der Tagesdeals ihren Umsatz entsprechend steigern konnten.

Mehr interessante und günstigere Spiele

Für euch als Endkund*innen hat die Erhöhung der angezeigten Tagesdeals einen doppelten Effekt: Im besten Falle werden euch Spiele auf Steam angezeigt, die ihr noch nicht kennt und ihr bekommt sie sogar noch etwas günstiger. Anders ausgedrückt müsst ihr euch nicht mehr unbedingt durch die unzähligen Neuerscheinungen, die es pro Tag auf der Plattform gibt, kämpfen, sondern könnt geduldig auf den Algorithmus warten.

Und auch aus Sicht der Entwickler*innen soll das Angebot helfen, dass sie ihre Spiele stärker in den Vordergrund rücken können. Allerdings werden für die Tagesdeals laut Valve nur Titel ausgesucht, „deren monatlicher Umsatz in US-Dollar regelmäßig im fünfstelligen Bereich liegt“. Viele kleine Indie-Produktionen dürfen damit also weiterhin rausfallen. Kein Angebot benötigen derweil diese Spiele auf Steam, denn sie sind völlig kostenlos.

Quelle: Steam