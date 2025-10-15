Steam: Kostenloser Download – Über dieses Horror-Highlight dürfen sich Fans jetzt besonders freuen

Sparfüchse und alle, die ihren Geldbeutel hinsichtlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes etwas schonen möchten, aufgepasst: Bei Steam könnt ihr derzeit wieder einen spannenden Gratis-Download abgreifen, der vor allem für Fans von Horrorspielen eine echte Bereicherung darstellen dürfte.

Und was gibt es Besseres, als pünktlich zum heranrauschenden Halloween-Spektakel ein paar schaurig-schöne Stunden Spielspaß zu verbringen? Uns fällt nur wenig ein, weswegen sich der Blick auf die kostenlose Kostprobe gleich doppelt lohnt. Seid auch ihr auf der Suche nach dem nächsten Gruselgenuss, so ist die Demo von Reanimal jetzt womöglich genau das Richtige für euch.

Reanimal: Kostenlose Demo bei Steam versetzt euch vor Release in Angst und Schrecken

Bereits jetzt wird Reanimal als eines der spannendsten Spiele des Jahres 2026 gewertet – natürlich unter der Voraussetzung, dass ihr mit dem gruseligen Genre auch etwas anfangen könnt. Das Horrorspiel schlägt in die Kerbe von Little Nightmares und seinem Nachfolger, Little Nightmares 2. Dies könnte mitunter daran liegen, dass sich die Tarsier Studios für Reanimal verantwortlich zeichnen, die auch schon bei den zuvor genannten Vertretern die Feder führten. Dank der kostenlosen Demo könnt ihr bei Steam jetzt kostenfrei einen Blick auf Reanimal werfen.

Mit einem neuen Publisher an der Hand, THQ Nordic, werkelte man bei Tarsier zuletzt an einer gänzlich frischen IP, die allerdings ein ähnliches, stilistisches Flair wie Little Nightmares versprüht, allerdings in eine völlig andere Richtung laufen soll. Auf Steam beschreiben die Entwickelnden den Titel als eine noch düstere, noch verstörendere Reise als je zuvor, auf der ihr ein Geschwisterpaar auf der Suche nach ihren verschollenen Freunden durch einen Höllentrip begleitet.

Schauplatz des Ganzen ist eine Insel, die sie einst ihr Zuhause nannten und der es zu entfliehen gilt. Eben jene wird nämlich von verstümmelten und mutierten Tieren überrannt, die furchtbar hungrig sind. Fandet ihr die Verfolgungsjagden in Little Nightmares also spannend, dürfte euch Reanimal so richtig schocken. Spannenderweise setzt Tarsier dieses Mal von Beginn an auf einen Koop-Modus, sodass ihr euch nicht alleine gruseln braucht. Gleichzeitig könnt ihr auf gebündelte Gedankenkraft setzen, wenn es darum geht, die kniffligen Kopfnüsse des Horrorspiels zu lösen.

Wer nun Blut geleckt hat, der sollte der kostenlosen Demo-Version von Reanimal unbedingt eine Chance geben. Leider steht euch danach eine längere Durststrecke bevor, denn wie bereits erwähnt erscheint der Titel erst im kommenden Kalenderjahr. Abhilfe dürfte der jüngst erschienene dritte Teil von Little Nightmares leisten, den wir in unserem Test ausführlich unter die Lupe genommen haben. Jener entspringt allerdings einem anderen Entwickler – was sowohl positive als auch negative Aspekte mit sich bringt, wie auch die Review festhält.

Quellen: Steam