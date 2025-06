Steam: Überaus beliebtes Spiel erhält zehn Jahre nach Release ein riesiges Update – „kann nicht abwarten, es auszuprobieren“

Meistens sind Spiele irgendwann fertig: Nach ihrer Veröffentlichung folgen über mehrere Monate noch ein paar Updates, dann ist Schluss – außer, es handelt sich um Live-Service-Games. Dass es auch anders gehen kann, zeigt jetzt ein Titel auf Steam.

Das überaus beliebte und bereits 2015 veröffentlichte Roguelike Nuclear Throne erhält jetzt nämlich tatsächlich nach zehn Jahren noch neue Inhalte. In dem digital geschnürten, vorerst als Beta verfügbaren Paket stecken praktische Funktionen und Fans sind angesichts der Neuigkeit zurecht aus dem Häuschen.

Steam: Nuclear Throne bekommt saftige neue Funktionen

Die überraschende Ankündigung stammt von Entwickler Vlambeer höchstpersönlich: Auf Bluesky teilte man mit, dass es auf Steam nun eine aktualisierte Beta-Version von Nuclear Throne gibt, die von vielen neuen Komfortfunktionen profitiert. Wie ihr darauf Zugriff bekommt, könnt ihr ganz einfach im Forum des Spiels nachlesen. Weil die Version sich noch in der Testphase befindet, freut sich Vlambeer natürlich über eure rege Beteiligung und etwaiges Feedback.

Doch was genau soll Nuclear Throne auf Steam denn nun nach zehn Jahren an Features erhalten? Da wäre zunächst eine überaus hohe Bildrate von 120 FPS, damit ihr möglichst flüssig durch die immer knackiger werdenden Level des Topdown-Shooters navigieren könnt. Verschiedene Seitenverhältnisse, um für jeden Monitor eine optimale Darstellung zu garantieren. Sowie ein neues Steuerungsmenü, wobei man hier mit Details geizt – ihr müsst euch also für die Beta anmelden, um Näheres zu erfahren.

Ach, und zu guter Letzt noch einen neuen Tipp für den Ladebildschirm. Wer weiß, vielleicht macht der ja in eurem nächsten Run den entscheidenden Unterschied zwischen Sieg und Niederlage? Sobald alle neuen Features ausreichend getestet wurden, sollen sie ihren Weg ins Hauptspiel auf Steam finden. Vlambeer gibt auf Nachfrage an, dass irgendwann möglicherweise auch Konsolen davon profitieren könnten, darauf liegt aber zumindest erstmal kein Fokus.

Noch nie vom Spiel gehört? So sieht’s aus:

Fans sind über das unerwartete Update für Nuclear Throne jedenfalls höchst erfreut: „Ich kann nicht abwarten, es mit 90Hz auf dem Steam Deck OLED auszuprobieren“ und „das hat meinen Tag versüßt“, heißt es unter der Ankündigung auf Bluesky. Wenn ihr lieber warten wollt, bis das Update ins Hauptspiel wandert, könnt ihr euch die Wartezeit vielleicht mit diesen 15 Gratis-Games auf Steam vertreiben.

