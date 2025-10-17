Steam: Überraschender Shooter-Release sorgt für schockierte Gesichter – „halbherziger Schmutz“

Bei der Masse an Spielen, die konstant auf die Plattform Steam gespült werden, ist es nicht ungewöhnlich, dass viele oder sogar die meisten davon nur einen Krümel des Aufmerksamkeitskuchens bekommen können, wenn überhaupt. Das perfekte Umfeld also, um Spieler*innen ganz still und heimlich mit einem Überraschungsrelease zu konfrontieren.

Eine solche Aktion hat Ubisoft jetzt durchgezogen und eine Spieleperle aus alter Zeit jetzt erstmals auf Valves Vertriebsplattform gehievt, ohne große Fanfaren erklingen zu lassen. Vielleicht ist das auch besser so, denn Fans sind nicht gerade begeistert davon, was sie hier vorgesetzt bekommen.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow stolpert in den Steam-Shop

Am 14. Oktober ist Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow bei Steam hereingeflattert. Der erstmals im Jahre 2004 veröffentlichte Shooter bekam damals zwar bereits wenige Tage nach seiner Veröffentlichung eine PC-Version, diese schaffte es aber bisher nicht, auf den heutzutage gängigen Vertriebsplattformen aufzutauchen, was die Beschaffung in der jüngeren Vergangenheit schwierig gemacht hat. Dieses Problem ist nun Geschichte, allerdings nicht etwa danke eines Remakes oder Remasters, denn es handelt sich um einen einfachen Port.

Zumindest hat sich Publisher Ubisoft dazu erbarmt, der Umstände entsprechend kein 40 oder 60 Euro schweres Preisschild dranzuhängen, sondern verlangt nur 9,99 Euro, in der Anfangszeit sogar noch etwas weniger, nämlich 5,99 Euro. Der 40-prozentige Rabatt gilt bis zum 28. Oktober. Auch wenn die Kosten gering ausfallen und die ursprünglichen Wertungen aus 2004 eigentlich ein sehr positives Bild des Shooters zeichnen, scheint die Community nicht gerade überzeugt von dem neuen Release zu sein.

Das lässt sich aus dem Rezensionen bei Steam ableiten, die gerade mal ein „Ausgeglichen“ zusammenbringen. Es sind zwar aktuell nur etwas über 50 Stimmabgaben, die hier mit einfließen, diese werden jedoch teils ziemlich deutlich. Häufig genannte Kritikpunkte sind beispielsweise der fehlende Support für Controller oder Breitbildschirme, ein entfernter Multiplayer-Modus und der Zwang zur Nutzung von Ubisoft Connect. „Ich bin müde von diesem halbherzigen Schmutz bei älteren Releases“, fasst eine Person ihre Meinung darüber zusammen.

