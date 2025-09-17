Steam: Dieses Spiel ist der Überraschungs-Hit der Charts – Fans sind „schon hypnotisiert“

Natürlich, wenn sich Borderlands 4 oder Hollow Knight: Silksong aktuell unter den Topsellern auf Steam tummeln, wird wohl niemanden ernstlich überrascht sein. Schließlich lockt die Loot-Sensation dank knackigem Gunplay die Spielermassen an – und die Metroidvania-Fortsetzung kratzt unserer Einschätzung nach sogar an der Perfektion. Davon unbeeindruckt versteckt sich unter den aktuell bestverkauften Spielen ein kleines Roguelike-Highlight, dass nicht unbedingt alle auf dem Schirm haben dürften.

Shape of Dreams von Entwicklungsstudio Lizard Smoothie wurde jetzt am 11. September auf Valve Vertriebsplattform herausgebracht – und ist nicht einfach irgendein weiteres Action-Roguelite, sondern ordnet sich aktuell auf Platz 12 der Steam-Topseller ein (Stand: 16. September). Mehr noch: Der Titel wird aktuell zum stark vergünstigten Kaufpreis angeboten.

Shape of Dreams: Action-Roguelite avanciert zum Überraschungserfolg

Noch bis zum 24. September ist der aktuelle Chart-Stürmer Shape of Dreams mit einem Preisschild von gerade mal 19,60 Euro behangen. Zum Vergleich: Der handelsübliche Kaufpreis liegt bei auch nicht gerade happigen 24,50 Euro. Ein echter Schnäppchenpreis also für eine Neuveröffentlichung, die einerseits Freunde von Action-Roguelites mit MOBA-Elementen feiern dürften, andererseits spricht die aktuelle Topseller-Platzierung (weltweit) zwischen Dota 2 (Platz 13) und Helldivers 2 (Platz 11) für allgemein große Begehrlichkeiten bei Gamer*innen.

Launch-Trailer zu Shape of Dreams:

Doch nicht nur die Verkaufszahlen zu Shape of Dreams sind beeindruckend. Auch die bisher über 3.500 durchschnittlich sehr positiven Steam-Bewertungen sprechen Bände. In den geschriebenen Kritiken finden sich dementsprechend euphorische Wortmeldungen wie „Shape of Dreams ist so geil […]“. Nach ein paar Stunden Spielzeit wisse man beispielsweise laut User*in FelixDasOriginal nicht mehr, „ob man noch spielt, oder schon hypnotisiert ist“. Ein Erfolg, auf dem sich Developer Lizard Smoothie offenkundig nicht ausruht.

Kurz nach Release des Roguelike-Erfolgs Shape of Dreams hat das verantwortliche Entwicklungsstudio direkt einen Hotfix veröffentlicht, um damit Feedback aus der Community Rechnung zu tragen. Zuletzt am 12. September wurden ausführliche Hotfix Notes herausgegeben, mitsamt Auflistung von Bugfixes & Co. Dabei lag der Schwerpunkt mitunter auf leichterem Wachstum, erhöhter Belohnung und einem angepassten Schwierigkeitsgrad. Bereits in der Kalenderwoche 38 soll im Übrigen der Patch 1.0.5 herausgebracht werden.

Dieser Roguelike-Hit begeistert also Spieler*innen, ist für einen vergleichsweise schmalen Euro beziehbar, und erfährt viel Liebe seitens Entwickler*innen. Wer sich für Hack-and-Slash-Kämpfe erwärmen kann, oder zusammen mit bis zu drei Gefährt*innen eine zackige Echtzeit-Koop erleben möchte, dürfte mit diesem Chartbreaker bestens bedient sein. Hingegen Black & White-Fans könnte die Neuveröffentlichung Fata Deum euphorisieren.

