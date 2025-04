Überraschung auf Steam: Dieses Spiel kostet jetzt dauerhaft fast 10 Euro weniger – „holt es euch“

Rabattaktionen auf Steam sind keine Seltenheit, ganz im Gegenteil: Ständig sind auf Valves Plattform Spiele reduziert, teilweise bis zu 90 Prozent, um euch zum Kauf zu bewegen.

Eher ungewöhnlich ist es jedoch, wenn Publisher oder Entwickler ihre Spiele dauerhaft reduzieren, also den Preis permanent purzeln lassen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, beispielsweise, wenn sich ein Titel nicht gut genug verkauft oder man sich bei den Fans für ihre Treue bedanken will. Egal woran es liegt: SCHiM ist ab sofort fast zehn Euro günstiger.

Steam: Für 16,49 Euro über euren Schatten springen

Ursprünglich kostete SCHiM 24,99 Euro, sowohl auf dem PC als auch auf der PlayStation, der Xbox sowie der Nintendo Switch. Der vergangenen Juli veröffentlichte Indie-Titel ist nämlich auf allen großen Plattformen vertreten. Vergünstigt wird er aber nur auf einer, nämlich auf Steam: Dort ruft man mit 16,49 Euro nun einen neuen Preis auf, der fast zehn Euro unter dem bisherigen liegt und damit hoffentlich ein paar neue Spieler*innen anlockt.

Auf der Switch gilt das Angebot nicht, dafür findet ihr andere Spiele vergünstigt:

Bislang haben sich nämlich nur 170 Menschen dazu hinreißen lassen, auf Steam eine Rezension zu verfassen, was auf entsprechend niedrige Spieler*innenzahlen hindeutet. Zumal die nur „Ausgeglichen“ ausfallen: Lediglich 68 Prozent sind positiv, was zwar immer noch mehr als zwei Dritteln entspricht, in den Gaming-Breitengraden aber bereits viele abschreckt.

Viele kritisierten neben dem eher simplen Gameplay auch den „hohen Preis“. Vielleicht also der wahre Grund hinter der Anpassung? Verkündet wurde die Änderung übrigens von Entwickler Ewoud van der Werf höchstpersönlich auf Twitter, der wenig überraschend auf positive Resonanz stieß. „Holt es euch schnell, bevor ihnen klar wird, was sie da getan haben“, schreibt beispielsweise Xcepxion.

Worum geht’s in SCHiM?

Spielerisch erwartet euch in SCHiM ein Puzzle-Plattformer, bei dem ihr als kleiner Blob von Schatten zu Schatten springt. Abhängig von Sonne, Laternen und anderen Lichtquellen, heftet ihr euch an die Schatten von Schranken, Menschen, Autos und allem anderen, das euch bei eurem Weg zum Ziel helfen könnte. Simpel durchaus, manchmal auch etwas repetitiv, aber trotzdem charmant und hübsch anzusehen.

So könnt ihr euch das Gameplay vorstellen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In unserem Test konnte SCHiM nämlich in erster Linie mit seiner Präsentation bezaubern, auch wenn die fünf Stunden ein paar Längen aufweisen. Mit dem neuen Preisschild lässt sich das aber vielleicht besser tolerieren. Noch günstiger findet ihr auf Steam derweil dieses gerade erst veröffentlichte Spiel, das vor allem Elden Ring-Fans eine Reise in die Vergangenheit bescheren dürfte.

Quelle: Twitter /@Ewoud3D, Xcepxion, SCHiM auf Steam, YouTube /@Ewoud