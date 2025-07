Steam: Neuer Überraschungshit begeistert tausende Spieler mit absurden Konzept – „Eines der unterhaltsamsten Spiele“

Auf den ersten Blick ist der jüngste Steam-Hit keine wirkliche Schönheit: Niedrig aufgelöste Texturen, pixelhafte Darstellung und auch die Effekte sind kaum der Rede wert. Aber wie so oft zeigt sich, dass Grafik längst nicht alles ist.

Denn trotz kaum optischer Vorzüge sorgt Mage Arena in diesen Tagen für ordentlich Aufmerksamkeit. Täglich stürzen sich mehrere tausend Spieler*innen in den Kampf, um sich Feuerbälle um die Ohren zu hauen. Schuld daran? Ein einzigartiges Konzept – und ein geringer Preis.

Steam: In dieser Mage Arena sprecht ihr Zauber

Am 24. Juli ist Mage Arena auf Steam im Early Access erschienen und entlässt euch in den ewigen Konflikt zwischen Magiern und Hexenmeistern. Ziel ist es, die jeweiligen Feinde im PvP zu besiegen und deren Flagge zu erobern. Ist letzteres erfolgt, dann gibt es für das gegnerische Team keinen Respawn mehr – einmal tot, immer tot. So quasi.

Klingt erst einmal nicht allzu innovativ oder reizend, aber wie immer liegt die Stärke im Detail. In dem Fall begeistert Mage Arena dadurch, dass ihr Zauber nicht einfach per Mausklick abfeuert, sondern sie durchs Sprechen ausführt. Ihr müsst also ins Mikrofon Dinge wie „Feuerball!“ oder „Eisbolzen!“ sagen, damit euer Charakter diese entsprechend einsetzt.

Wir reden hier übrigens nicht von simplen Zaubersprüchen, sondern in Sachen Machtgefühl spielt Mage Arena in der Oberliga. Besagte Feuerzauber hinterlassen große Explosionen und sind mitunter beim Erstschlag schon tödlich. Alternativ beschwört ihr Wurmlöcher oder ein magisches Schwert herbei, um bei einem feindlichen Sprücheklopfer das letzte Licht auszuknipsen. Ergibt unter dem Strich ein Konzept, welches auf Steam aktuell zum Höhenflug ansetzt.

Tausende Spieler*innen, viele Bugs

In der Spitze sind alleine in den letzten 24 Stunden gleichzeitig 13.450 Spieler*innen in Mage Arena aktiv gewesen, wie die Webseite SteamDB verrät. Hinzu kommt eine „äußerst positive“ Bewertungen – insgesamt haben 95 Prozent den Daumen nach oben gegeben. Also eine absolute Empfehlung?

Nicht ganz, denn Mage Arena befindet sich völlig zurecht im Early Access. Es gibt noch zahlreiche Bugs und Balance-Schwierigkeiten, die Mage Arena manchmal frustrierend erscheinen lassen. Sehen auch die zuständigen Entwickler*innen so, weshalb sie kurzerhand den geplanten Verkaufspreis von 5,99 Euro auf 2,99 Euro gesenkt haben.

Trotz aber aller Problemstellen, erfreut sich das Debütspiel von jrsjams großer Beliebtheit. „Dieses Spiel ist eines der unterhaltsamsten Spiele, die ich in den letzten 5 Jahren gespielt habe“, schreibt zum Beispiel TURVEY BOG SORCERER in seiner oder ihrer Rezension. Auch andere sind voller Euphorie und hoffen, dass in Zukunft noch mehr Inhalte ihren Weg ins Spiel finden.

Quelle: Steam, Steam DB, Steam Community / @TURVEY BOG SORCERER