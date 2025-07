Steam: Ultra-beliebtes Spiel bricht sieben Jahre nach Release neuen Rekord – „Das beste Spiel, das je entwickelt wurde“

Komplexe Strategiespiele gehören seit Jahren auf Steam zu den beliebtesten Genres mit hervorragenden Verkaufszahlen. Eines von ihnen? Rimworld. Die Sci-Fi-Koloniesimulation verfügt über eine riesige Fanbase, die jetzt noch einmal deutlich gewachsen ist.

Mit der am 11. Juli 2025 veröffentlichten kostenpflichtigen Erweiterung Odyssey schießt das inhaltliche Schwergewicht in den Charts derzeit nach oben. Nicht nur das: Rimworld konnte sogar den eigenen Rekord an gleichzeitigen Spieler*innen deutlich übertrumpfen – und das sieben Jahre nach dem Release des Originalspiels.

Rimworld sorgt auf Steam mit neuer Erweiterung für Furore

97 Prozent positive Bewertungen bei über 181.000 abgegebenen Stimmen: Auf Steam ist Rimworld eines der besten Spiele („dies ist ganz einfach das beste Spiel, das je entwickelt wurde“, so eine Rezension) und erfreut sich seit Jahren einer treuen Community. Die schwören auf die Komplexität und Freiheit der Siedlungssimulation und lieben die wildesten Geschichten, die dank einer cleveren Erzähler-KI zustande kommen.

Mit der nunmehr fünften Erweiterung namens Odyssey ist es erstmals möglich, dass eure Kolonie das Fliegen lernt. Mit einem Raumschiff geht es ins Weltall und zu anderen Planeten, um dort einerseits seltene Ressourcen abzubauen, andererseits spannende Entdeckungen zu machen. Hinzu kommen neue Biome, die wiederum zum Vor- oder Nachteil der eigenen Kolonie werden können.

Lesetipp: Das beste Spiel aller Zeiten auf Steam ist…

Bei den Spieler*innen kommt die Erweiterung sehr gut an. Nach wenigen Tagen steht Rimworld: Odyssey bei 95 Prozent positiven Bewertungen. „Diese Erweiterung fügt dem Spiel nicht nur neue Inhalte, sondern auch ein neues Genre hinzu. Rimworld ist jetzt nicht nur ein Basebuilder und ein Survival-Spiel, sondern auch ein Abenteuerspiel. Die Idee und das Konzept waren perfekt für diesen DLC und so ist auch die Umsetzung“, schreibt beispielsweise Steam-Nutzer*in tobiaslarsson87.

Neuer Rekord aufgestellt

Der Erfolg der jüngsten Erweiterung lässt sich noch in anderen Zahlen messen: Rimworld ist beliebter als jemals zuvor. Über sieben Jahre seit der Erstveröffentlichung konnte sich das Strategiespiel stetig steigern, feierte zwischenzeitlich über 60.000 gleichzeitige Spieler*innen. Dank Odyssey geht es nun noch höher hinaus.

Am Sonntag, dem 13. Juli, sind in der Spitze satte 94.648 Spieler*innen gleichzeitig aktiv gewesen – so viele wie noch nie für den Titel der Ludeon Studios (via SteamDB). Hinzu kommt der Erfolg in den Verkaufscharts: Aktuell (Stand: 14. Juli) ist Rimworld auf Platz 4, die Erweiterung Odyssey folgt nur knapp dahinter.

Wer die beliebte Koloniesimulation bisher verpasst hat, kann dank eines Rabatts von 20 Prozent derzeit etwas günstiger einsteigen. Das Basisspiel ist noch bis zum 24. Juli für 25,59 Euro zu haben. Und übrigens: Rimworld ist das erste und vermutlich auch nicht das letzte Spiel, welches bei Steam dank eines großen Updates in die Höhe schießt.

Quelle: Steam / @tobiaslarsson87, SteamDB