Steam: Ultra-beliebtes Weltraumabenteuer begeistert mit gigantischem Gratis-Update – „das Spiel entwickelt sich endlos“

Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass No Man’s Sky sein spektakuläres Update Voyagers herausgebracht hat, in dem Spieler*innen ihre eigenen Raumschiffe kreieren konnten, was dem Space-Survival die höchsten Spielerzahlen seiner fast neunjährigen Historie verschaffte.

Nun legt das kleine Entwicklungsteam Hello Games schon wieder nach und haut die nächste Erweiterung namens Breach raus. Im Fokus stehen dieses Mal rätselhafte Raumschiffwracks, die ihr erkunden könnt.

Dass das Voyagers-Update von No Man’s Sky ein ganz besonderes werden sollte, damit hatte man laut CEO Sean Murray bei Hello Games gerechnet. Nicht aber mit dem wahrlich galaktischen Zulauf an Spieler*innen, den es mitgebracht hat. „Das neue Update Breach lehnt sich an Spielinhalte wie Raumschiffbau, Weltraumspaziergänge sowie den Community-Spirit an“, so Murray auf der Homepage von Hello Games. „In Breach reist ihr durch verlassene und heruntergekommene Galaxien und entdeckt havarierte und zurückgelassene Raumschiffe.“

Sehr hier den neuen Trailer zum DLC von No Man’s Sky:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese können erkundet und geplündert werden – der Lohn sind mit etwas Glück einzigartige Bauteile mit seltenen Designs oder Erweiterungen, die eure Schiffsbaukünste in ganz neue Dimensionen treiben. „Das Glanzstück dieser Trümmer ist das Feuerschiff Arcadia, dessen Schicksal ihr bei eurer Reise durch Breach in Erfahrung bringen werdet“, heißt es weiterhin.

Lesetipp: No Man’s Sky übertrifft sich selbst: Fans fluten Internet mit verrückten Raumschiffen

Die Expeditionen in Breach sollen die Weltraumabenteurer*innen auch näher in die Solarsysteme mit den violetten Sonnen führen, die in Worlds Part II eingeführt wurden. „Die Planeten in diesen Systemen sind mit ihren scheinbar bodenlosen Ozeanen und unheimlichen Entitäten besonders bedrohlich.“ Die Fans auf YouTube sind längst hin und weg. „Du kannst dich ausruhen, Sean“, wird der CEO adressiert. „Du hast Gaming gewonnen.“

„Es kommt noch mehr – das hat ein Lächeln auf mein Gesicht gezaubert“, freut sich ein*e Kommentator*in. In einem Post heißt es gar: „Der schwere Start war das beste, was dem Spiel passieren konnte. Das haben sie [Hello Games] persönlich genommen und geben uns jetzt ein Spiel, das von Menschen geschaffen wird, die wirklich leidenschaftlichen dabei sind.“ Das neue Update des Space-Survivals ist ab sofort verfügbar – hier könnt ihr noch einmal nachlesen, was den vergangenen DLC von No Man’s Sky so erfolgreich gemacht hat.

Quellen: No Man’s Sky, YouTube / HelloGamesTube