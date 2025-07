Steam: Umstrittenes Gratis-Spiel freut sich über fettes Update – so viele Spieler wie nie zuvor

Ob das Wort „beliebt“ den kostenlosen Shooter Delta Force beschreibt oder nicht, ist gar keine so leicht zu beantwortende Frage. Die Rezensionen sehen immerhin gar nicht mal so rosig aus, doch trotzdem hängt der Titel fest in den Charts auf Steam – und das nicht erst seit gestern.

Die dort erreichten Zahlen gleichzeitiger Spieler*innen sind beeindruckend, haben zudem kürzlich einen neuen Hochpunkt markiert. Denn in der Zeit nach dem letzten großen Update liegt wohl wieder besonders viel Aufmerksamkeit auf dem Titel.

Delta Force auf Steam: Immer mehr Spieler und Spielerinnen steigen ein

Delta Force ist noch kein Jahr alt, ein ziemlich frischer Titel also. Dabei ist der Name selbst im Shooter-Kosmos kein neuer, wurde das erste Spiel der Reihe doch bereits 1998 veröffentlicht. In seiner jetzigen Form allerdings existiert Delta Force erst seit Dezember 2024, unter anderem auch auf Steam. Dort hat der Erfolg zwei Seiten. Auf der einen stehen die Bewertungen, welche mit einem Anteil von 62 Prozent Weiterempfehlungen insgesamt nur für ein „Ausgeglichen“ reichen.

Dann wiederum ist das Game regelmäßig in den Top 10 der Steam-Charts zu sehen, welche Spiele basierend auf der aktuellen Anzahl an aktiven Nutzer*innen in ein Ranking einsortiert. Am 13. Juli sogar ein eigener Rekord geknackt werden: Etwas mehr als 198.000 Personen haben Delta Force an diesem Tag zur selben Zeit angeschmissen.

Schon in den Tagen zuvor stieg dieser Wert stetig an, bis er eben jene magische Zahl erreicht hat. Wie auf SteamDB nachzuvollziehen, zeichnet Delta Force damit eine seit dem niedrigsten Punkt Ende März ansteigende Kurve. Der erzielte Erfolg scheint also kein schwindendes Phänomen zum Release-Hype zu sein, sondern eher ein sich über die Zeit gefestigter Platz im Alltag der Spieler*innen.

Lesetipp: Unser Test zu Delta Force

Dafür hat, wenn man die Ereignisse zusammenführt, unter anderem das letzte große Update vom 9. Juli beigetragen, welches den Start der „Durchbruch“-Saison begründet hat. Seitdem finden mehrere besondere Events mit unterschiedlicher Laufzeit statt, bei denen ihr für die Bewältigung verschiedener Aufgaben besondere Belohnungen erhaltet. Darunter natürlich vor allem neue Waffen.

Das ist allerdings momentan nicht die einzige aufregende Entwicklung in Zusammenhang mit Delta Force. Immerhin steht der Konsolenrelease am 19. August bevor, welcher den Shooter sowohl für PlayStation 5- als auch für Xbox Series X-Spieler*innen verfügbar macht. Keine schlechten Zeiten also für den Titel. Wären da nur nicht die immer noch orange leuchtende Wertung auf Steam und der bittere Beigeschmack der noch schlechteren Rezeption des kostenlosen DLCs Black Hawk Down.

Quellen: Steam / Delta Force, SteamDB