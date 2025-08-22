Steam und PS5: Kostenlose Demo zu neuem Rollenspiel bietet bis zu 10 Stunden Spielspaß – mit riesigem Vorteil

Wer auf der Suche nach frischem Rollenspielfutter ist, aber nicht gleich Vollpreis löhnen will, um nur mal den großen Zeh ins Gameplay-Wasser zu halten, sollte jetzt Steam oder die PS5 anwerfen.

Dort tummelt sich nämlich seit Kurzem eine kostenlose Demo, die euch bis zu zehn Stunden beschäftigen kann, und zwar zu Trails in the Sky 1st Chapter. Das Remake zu The Legend of Hero: Trails in the Sky von 2004 erscheint nämlich bereits am 19. September und ihr könnt jetzt schon reinspielen.

Rollenspiel in neuem Glanz: Umfangreiche Trails in the Sky 1st Chapter Demo jetzt verfügbar

Trails in the Sky ist eine dieser monumentalen Rollenspiel-Reihen aus Japan, die schon seit Ewigkeiten existiert, unzählige Ableger besitzt und Außenstehende allein mit ihrem schieren Umfang zu überwältigen droht. Die Frage, wo man mit dem Franchise anfangen soll, lässt sich mit Trails in the Sky 1st Chapter nun bald aber ziemlich leicht beantworten, ohne, dass dafür eine Zeitreise nötig ist.

Einen Vorgeschmack gibt’s im Trailer:

Falls ihr vorsichtig interessiert an der Reihe seid, solltet ihr euch die kostenlose Demo nicht entgehen lassen. Die ist nämlich nicht nur ab sofort auf Steam und PS5 verfügbar (die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen), sondern bietet auch bis zu zehn Stunden Gameplay, wie einige Fans beispielsweise auf Twitter (via AHalfNickel) berichten. Das Beste daran? Jeglichen Fortschritt könnt ihr einfach in die Vollversion übernehmen.

Kommt später auch für Nintendo Switch

Ihr müsst den vielleicht noch Tutorial-lastigen Anfang also nicht noch einmal spielen, wenn das Rollenspiel dann am 19. September erscheint. Achtet also am besten darauf, dass ihr die Demo auf der Plattform startet, die ihr auch für den vollständigen Release in Erwägung zieht. Auf der Switch müsst ihr dementsprechend noch ein wenig Geduld mitbringen, könnt Trails in the Sky 1st Chapter dann dort aber auch auf der Anfang Juni erschienenen Nachfolgekonsole zocken.

Für das Upgrade müsst ihr zwar einen Euro löhnen, das dürfte aber noch im Rahmen sein und für viele attraktiver als eine physische Version mit Game Key Card. Das Rollenspiel-Remake will euch übrigens nicht nur mit aufpolierter Grafik, sondern auch mit angepassten Mechaniken in das Königreich Liberl locken und euch dann für, basierend auf dem Original, voraussichtlich 40 bis 70 Stunden fesseln.

Habt ihr die Demo zu Trails in the Sky 1st Chapter bereits hinter euch gebracht und seid auf der Suche nach weiterem Vergnügen für lau, werdet ihr vielleicht bei diesen Gratis-Games auf Steam fündig.

