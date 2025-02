Steam: Unser Spiel des Jahres 2024 bekommt ihr jetzt günstig wie nie zuvor

Das vergangene Spielejahr war gespickt mit namhaften Titeln und überraschenden Newcomern, die zu begeistern wussten. Während das meiste Lob wohl Astro Bots Abenteuer auf der PS5 einfuhr, krallte sich ein Shooter, den ihr jetzt bei Steam im Sale findet, den Preis als Spiel des Jahres 2024 bei 4P.

Wer jetzt noch nicht weiß, welches Game gemeint sein könnte, den wollen wir nicht länger zappeln lassen: Die Rede ist von Helldivers 2, das fairerweise auch von der Kritik hochgelobt wurde und sich andernorts ebenso einen Platz auf dem Treppchen sichern konnte. Bei Steam zahlt ihr gerade den bislang günstigsten Preis für den Koop-Kracher.

Im Steam Sale jetzt günstiger denn je: Helldivers 2 – Unser Hit des Jahres 2024

Was Helldivers 2 so gut macht, verrät euch unser Test zum Shooter-Spektakel des vergangenen Jahres noch einmal ganz ausführlich. Im „Tagebuch der Demokratie“ hielt Kollege Sören schon zur Zeit des Releases fest, dass hier selten Monotonie oder gar Langeweile aufkommt. Ganz grundlegend ist Helldivers 2 ein „explosiver, chaotischer Koop-Shooter, bei dem es an allen Ecken kracht und rumst“ – optimal also, wenn ihr mit euren Freundinnen und Freunden ein paar öde Abende gegen atemraubende Action an der Tastatur tauschen wollt. Die bislang günstigste Gelegenheit dazu bietet euch jetzt Steam.

Bei Valves Spieledistributionsplattform könnt ihr euch Helldivers 2 nämlich noch für kurze Zeit zum bisherigen Tiefstpreis von 31,99 Euro schnappen. Damit spart ihr satte 20 Prozent gegenüber seines ursprünglichen Preises, der sich auf 39,99 Euro beläuft. Entscheidet ihr euch für das Upgrade auf die Super Citizen Edition, die ein paar kosmetische Extras und Bonis-Inhalte birgt, werdet ihr mit 47,99 statt 59,99 Euro zur Kasse gebeten.

Passend dazu: Unsere Spiele des Jahres 2024 – Die 4P-Redaktion hat gewählt

Auch auf Steam selbst konnte sich Helldivers 2 einen Preis krallen und staubte kurzerhand den Steam Award 2024 in der Kategorie „Besser mit Freunden“ ab. Solche braucht ihr hier tatsächlich, denn der Third-Person-Shooter lässt sich lediglich Online und natürlich noch besser mit euch bekannten Mitstreiterinnen und Mitstreitern im erbitterten Kampf zocken, Demokratie in die Galaxie zu bringen. Natürlich könnt ihr euch auch auf der PS5 dem Freiheitskampf anschließen und euch den Titel über Amazon oder den PlayStation Store besorgen:

Keine Sorge: Die Multiplayer-Action unterstützt fast schon selbstredend Crossplay, sodass ihr euch nicht wirklich um die Plattform, auf der ihr am Ende auf das Schlachtfeld zieht, scheren müsst. Und dass euch der Titel in Kürze langweilig wird, dürfte euch ebenso wenig sorgen: Jüngst ist ein fettes Update für Helldivers 2 eingeschlagen, das ordentlich frischen Wind in den Kampf gegen rüpelhafte Roboter und Alien-Käfer bringt.

Quellen: Steam, Amazon

