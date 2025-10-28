Steam: Unter 10 Euro – Eines der „besten Survivalspiele die es zur Zeit gibt“ bekommt ihr zum absoluten Tiefstpreis

Kürbisse stehen vor der Tür, (natürlich nur künstliche) Spinnenweben zieren die Fenster: In dieser Woche wird Halloween gefeiert. Logisch, dass Steam sich als US-Unternehmen an den Feierlichkeiten beteiligt und mit einem passenden Sale namens Scream Fest lockt.

Wie es der Name andeutet, dreht sich alles um Gruselwusel, wobei nicht nur Hardcore-Horror-Fans auf ihre Kosten kommen. Das beste Beispiel? Sons of the Forest. Das Survival-Spiel hat zwar definitiv eine düstere Atmosphäre zu bieten, ist aber kein extremer Schocker – außer derzeit beim Preis. Denn so günstig ist einer der besten Genre-Vertreter noch nie gewesen.

Sons of the Forest: Jetzt für unter 10 Euro bei Steam im Angebot

Sind normalerweise 28,99 Euro für die virtuelle Überlebenserfahrung gefordert, könnt ihr anlässlich des Steam Scream Fest jetzt für nur 9,27 Euro bei Sons of the Forest einsteigen. Das entspricht einer Ersparnis von satten 68 Prozent, die das Team von Endnight Games und Newnight noch nie zuvor gewährt haben.

Obwohl es sich bei dem Survival-Spiel um einen Nachfolger des 2018 veröffentlichten The Forest handelt, könnt ihr auch als blutiger Neuling loslegen. Vorwissen wird nicht benötigt, da das Sequel eine neue Geschichte erzählt. Als Spieler*in erhaltet ihr zu Beginn den Auftrag, einen vermissten Milliardär auf einer abgelegenen Insel aufzuspüren.

Lesetipp: Die zehn besten Spiele auf Steam

Vor Ort wird jedoch schnell klar, dass der Job gar nicht mal so simpel ist: Kannibalen, mysteriöse Gestalten und der Kampf ums nackte Überleben beginnt. Alleine oder zusammen mit Freund*innen erkundet ihr die offene Spielwelt, errichtet eine eigene Basis, legt euch mit allerlei Feinden an und kommt einem ganz großen Geheimnis nach und nach auf die Spur.

Eine abgeschlossene Survival-Erfahrung

Während viele andere Survival-Spiele oft gerne jahrelang im Early Access-Status verweilen, erhaltet ihr mit Sons of the Forest ein bereits vollständiges Spiel. Eines, welches sich qualitativ auch lohnt, wie ein Blick auf die Rezensionen bei Steam offenbart. Bei fast 18.500 abgegeben Stimmen, erfreut sich der Titel derzeit über 88 Prozent positive Bewertungen (Stand: 28. Oktober).

MissTrinity, mit einer Spielzeit von rund 50 Stunden, schreibt beispielsweise: „Eines der besten Survivalspiele die es zur Zeit gibt bzw. die ich gespielt habe.“ Derweil zieht DerR6Spieler ein ganz besonderes Fazit: „Ich werde alle 10 minuten von 13 Kannibalen belästigt und […] angegriffen, dann wird mein haus zerstört an dem ich 3 stunden saß. 10/10“, so die Rezension im Wortlaut.

Sofern es euch jetzt in den Fingern juckt, solltet ihr nicht allzu lange überlegen. Das Angebot von Sons of the Forest ist nur bis zum 3. November gültig. Ebenso schnell müsst ihr bei einem kostenlosen Spiel sein, welches ihr gerade auf Steam abstauben könnt.

Quelle: Steam, Steam Community / @MissTrinity, @DerR6Spieler