Steam: Zum absoluten Spottpreis holt ihr euch jetzt die ultimative „Hommage an die Resident Evil-Reihe“

Ihr lasst euch regelmäßig beim Hausarzt auf den T-Virus untersuchen? Dann habt ihr womöglich einen Resident Evil-Titel zu viel gespielt, sammelt sehnlichst jedweden Info-Schnipsel zum neunten Hauptteil auf. Wollt ihr die Wartezeit bis zum nächsten Capcom-Kracher verkürzen, solltet ihr noch bis zum 2. Juni ein jetzt ordentlich rabattiertes Horrorspiel auf Steam in den Warenkorb schubsen.

„Daymare: 1998 ist eine interessante Hommage an die Resident Evil-Franchise“, meinten unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Gaming Trend – und lagen damit nicht falsch. Denn die Gruselei aus dem Hause Invader Studios wirkt wie ein stilechter Rückgriff auf kultige Horrorspiele der 90er-Jahre – eingekleidet im modernen Grafik-Gewand.

Resident Evil-Klon Daymare: 1998 besonders kostengünstig auf Steam

Daymare: 1998 ist ein Third-Person-Horrorspiel des in Italien ansässigen Developers Invader Studios. Aus dem Schaffen des Entwicklungsstudios sticht eben jene Daymare-Reihe hervor. Sie besteht bislang aus zwei Titeln, nämlich das 2019 erschienene Daymare: 1998, respektive 2023 folgte Daymare: 1994. Beide Horrorspiele greift ihr aktuell und noch bis zum 2. Juni stark rabattiert auf Steam ab. Daymare: 1994 für nur knapp 15 anstelle der handelsüblichen 30 Euro – und den ersten Teil, Daymare: 1998, sichert ihr euch sogar für schlappe 2,99 Euro. Zum Vergleich: Der Standardpreis beträgt knapp 30 Euro.

Launch-Trailer zu Daymare: 1998:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bleibt die Frage: Lohnt sich für Horrorfreunde die wenn auch kleine Investition? Was die Lebenszeit angeht, die ihr mit Daymare: 1998 spielerisch füllen könnt, dürft ihr mit rund elf Stunden rechnen. Was das Qualitative anbelangt, kann das Horrorspiel bei Rezensent*innen auf Steam zwar nicht vollends überzeugen – fällt aber auch nicht krachend durch. Zum Zeitpunkt dieser Meldung (28.05.) haben mehr als 3.150 Spieler*innen ihre Bewertungen abgegeben.

Herausgekommen sind dabei insgesamt „größtenteils positive“ Rezensionen. Was das Gameplay anbelangt, bietet Daymare: 1998 das, was man sich von einem Resident Evil-Klon erhofft: Ressourcenknappheit, geizig platzierte Speicherpunkte, eklig-schleimige Gegner – und natürlich gutes, altes Backtracking. Aber welche Story tischt uns dieser Survival-Horror auf?

Lesetipp: Resident Evil: Dank dieses Gratis-Downloads erstrahlt jetzt ein Horror-Klassiker im neuen Glanz

Wovon handelt Daymare: 1998?

Nachdem es in einem Labor zum Unfall mit Biowaffen kommt, verwandeln sich zuvor handzahme Mitarbeitende in reißende Bestien. Daraufhin wird die Spezialeinheit H.A.D.E.S. entsendet, um der Notlage Herr zu werden. Wer da nicht sofort an T-Virus und S.T.A.R.S. denkt, kennt auch Leon S. Kennedy oder Ada Wong nicht.

Als Spieler*in von Daymare: 1998 übernehmt ihr die Kontrolle gleich drei unterschiedlicher Personen – eines Elitesoldaten, eines Helikopterpiloten und eines – nein, nicht verlesen – Försters. Übrigens: Sollten euch die Rabatte zu den Horrorspielen von Invader Studios nicht zusagen, erwarten euch beim Steam-Sale zu Zombies und Vampiren aktuell weitere Angebote.

Quellen: Steam / Invader Studios, YouTube / @IGN, Gaming Trend