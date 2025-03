Steam: Update veröffentlicht – Es bringt eine neue Web-Funktion

Die Notizen-Funktion von Steam ist ab sofort auch über den Webbrowser abrufbar. Seit dem Beta-Update des Steam-Clients vom 4. März können Nutzer*innen ihre Spielnotizen nicht nur in der Desktop-App, sondern auch online einsehen und verwalten.

Wer auf die Beta verzichtet, muss sich allerdings keine Sorgen machen: Die Web-Version der Notizen funktioniert unabhängig davon. Einträge, die in der Steam-App erstellt wurden, tauchen automatisch in der neuen, schlicht gehaltenen Web-Oberfläche auf.

Steam: Das bringt das Web-Feature

Eingeführt hatte Steam das Feature erstmals vor zwei Jahren. Damals hieß es laut Reddit dazu: „Die neue Notizen-App ermöglicht es dir, Aufzeichnungen zu dem Spiel zu machen, das du gerade spielst. Sie bietet Rich-Text-Formatierung, die Möglichkeit, mehrere Notizen pro Spiel zu erstellen, und kann sogar im Offline-Modus genutzt werden. Diese Notizen werden spielbezogen gespeichert und mit allen anderen PCs synchronisiert, auf denen du eingeloggt bist. Außerdem sind sie außerhalb des In-Game-Overlays auf der Spiel-Detailseite zugänglich.“

Das nun neu umgesetzte Web-Feature bringt einige weitere Vorteile mit sich. Gerade für Spieler*innen, die während eines Spiels schnell zwischen Tabs wechseln oder von verschiedenen Geräten aus auf ihre Notizen zugreifen wollen, könnte die Version nützlich sein.

Steam erklärt unter anderem dazu: „Die Notizen sind jetzt im Web verfügbar! Ihr könnt sie in der Spieleliste finden. Wählt die Option ‚Spiele‘ unter eurem Profilnamen und findet dann die neue Option ‚Meine Notizen‘ im Menü ‚Meine Spielinhalte‘. Sie werden in einem zukünftigen Update zur Steam Mobile-App hinzugefügt.“

Verbesserungsbedarf bei der Umsetzung

In der Community sorgt die Neuerung für Begeisterung. Ebenfalls auf Reddit zeigt sich, dass die simple Notizfunktion zumindest auf einige Zustimmung stößt: „Die beste Funktion, die das Redesign von Steam mit sich gebracht hat“, „das wird so verdammt nützlich sein“ oder „Ihr meint im Browser? Schön“ sind nur einige der positiven Kommentare.

Noch fehlt es der neuen Notizenseite PC Gamer zufolge jedoch an Feinschliff. Die Gestaltung sei minimalistisch, könnte aber etwas mehr Struktur vertragen. Zudem gibt es derzeit wohl keine Möglichkeit, eine neue Notiz direkt in der Web-Ansicht zu erstellen. Wer eine Spielnotiz im Browser bearbeiten will, muss sie zuvor in der Steam-App angelegt haben.

Neben der Notizen-Funktion hat das Steam-Update aber noch weitere Anpassungen mit sich gebracht. Valve hat unter anderem die Spielaufnahme und das Videostreaming für Monster Hunter Wilds (hier im Test) verbessert. Außerdem gibt es jetzt Unterstützung für das 8BitDo Micro-Gamepad sowie eine überarbeitete Anzeige für laufende Erfolge, die sich nun bei Fortschritt sichtbarer aktualisieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.