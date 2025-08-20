Steam: Neues Update bringt jetzt massive Veränderung – riesige Vorteile für Nutzer

Bei Steam sind regelmäßige Updates keine Seltenheit, immer wieder wird Valves Videospielplattform an allen Ecken und Enden verbessert und aufgefrischt. Doch nicht immer schlägt sich dies auch wirklich spürbar für seine Nutzerinnen und Nutzer nieder – anders als mit den jüngsten Veränderungen, die man nun trifft.

So bietet die brandneue Aktualisierung nämlich einen massiven Vorteil für alle, die sich vor dem Kauf anhand der Reviews, die es auf Steam zu nahezu jedem Titel zu finden gibt, einen Eindruck verschaffen wollen. Die von anderen Spielenden verfassten Einschätzungen und Bewertungen machen nämlich schon seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Features der Storefront aus – und jetzt werden sie sogar noch zielsicherer für potenzielle Kundinnen und Kunden aufbereitet.

Ab sofort werden die Reviews für viele Spiele, die sich auf Steam tummeln, anders aussehen – mit einem positiven Effekt für euch. Denn Valve führt einen sprachspezifischen Score ein, der euch verrät, wie Nutzerinnen und Nutzer – etwa aus dem deutschsprachigen Raum – das Spiel im Vergleich zu internationalen Spielenden bewertet haben. So könnt ihr viel genauer dabei werden, euch im Vorfeld einen Eindruck über das jeweilige Objekt der Begierde, welches euch aus den virtuellen Ladenregalen anlächelt, zu verschaffen.

Allerdings gibt es dabei einen kleinen Haken: Nicht für alle Spiele auf Steam gilt die Änderung, die das jüngste Update mit sich bringt. Wie deutsche Reviewende einen Titel bewertet haben, seht ihr an gewohnter Stelle, direkt unter den kürzlichen Rezensionen und über dem Veröffentlichungsdatum in der Infobox. Die neue Aufteilung ist ab sofort in eurem Client sichtbar, falls nicht müsst ihr die Anwendung einfach einmal neu starten.

Etwas weiter unten, noch kurz bevor wie üblich die ursprünglichen Rezensionen zu einem jeden Game zu finden sind, lässt sich seit Neuestem nun auch erkennen, welche Sprache euch gerade angezeigt wird und wie viele Bewertungen bereits in dieser vorhanden sind. Ebenso ist an dieser Stelle möglich, die Rezensionen, in verschiedene Sprachen aufgeteilt, miteinander zu vergleichen. Dafür fahrt ihr mit eurer Maus einfach über den entsprechenden Reiter „Sprache“.

Betroffen sind dabei wie eingangs erwähnt aber bei Weitem nicht alle Spiele, die ihr auf Steam findet: Wurden für einen Titel bislang zu wenig Bewertungen abgegeben – vor allem, was die von euch ausgewählte Sprache anbelangt, ist er von der Verbesserung ausgeschlossen. 2.000 öffentliche Rezensionen müssen es sein, sowie mindestens 200 in einer spezifischen Sprache, um von der Änderung zu profitieren. Vorteile bieten sich so einige, allein, wenn man einmal die jeweilige Text- und Sprachausgabe oder die Optimierung für den jeweiligen lokalen Markt in Betracht zieht. An anderer Stelle könnte ein Drittel aller Steam-Nutzenden aber schon bald ein Problem bekommen.

Quellen: Steam