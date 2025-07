Steam: Update soll Benutzererlebnis verändern – Darauf könnt ihr euch einstellen

Um den eigenen PC mit neuen Spielen zu versorgen, ist Steam die wohl beliebteste Anlaufstelle. Allein mit der schieren Anzahl der hier erscheinenden neuen Games kann der Anbieter deutlich punkten. Bei so einem breiten Katalog kann es allerdings schon mal knifflig werden, sich zurechtzufinden.

Damit ihr künftig eine klarere Übersicht behaltet und möglichst bequem neue Titel erkunden könnt, hat Steam es sich zur Aufgabe gemacht, seine Benutzeroberfläche durch ein Update den Bedürfnissen der Community entsprechend abzuändern.

Im eigenen Newsfeed ist hierzu ein ausführlicher Beitrag erschienen. Dieser kündigt an, dass sich das neue Shop-Menü jetzt in der Beta befindet. Wer mitmachen und die Neuerungen ausprobieren will, kann an der als Steam-Client-Beta bezeichneten Testphase teilnehmen. Um das zu bewerkstelligen, müsst ihr die Einstellungen auswählen, im Menü „Oberfläche“ zu Client-Beta-Teilnahme navigieren und dort Steam-Beta-Update anklicken. Anschließend ist es notwendig, die Anwendung neu zu starten.

Begrüßt werdet ihr daraufhin von einem neuen Interface, bei dem beispielsweise die linke Spalte wegfällt und mit der Leiste am oberen Rand des Fensters kombiniert ist. Diese taucht außerdem auf mehr Seiten auf, versteckt sich aber meistens, bis ihr leicht nach oben scrollt. Zudem ist die Suchfunktion optimiert worden, durch eine erweiterte Suche, der Berücksichtigung beliebter Suchbegriffe und der Speicherung kürzlicher Suchen.

Auch findet ihr nun im Bereich „Durchsuchen“ Kategorien, die es euch leichter machen, beim Stöbern über relevante Titel zu stolpern. Wenn ihr euch aber lieber Vorschläge anspülen lasst, könnt ihr das mit dem zusammengefassten Empfehlungsbereich anstoßen. Schließlich lohnt sich ein Blick auf den neuen Kategorien-Menüpunkt, welcher auf euch personalisierte Filteroptionen parat hat, beispielsweise eure Top-Genres oder Tags.

Habt ihr die Beta bei euch aktiviert, dürft ihr euer Feedback mitteilen, sodass bis zum offiziellen Release des Updates auffällige Baustellen oder Optimierungspotenzial behandelt werden können. Wann genau die Testphase abgeschlossen sein soll und folglich alle Spieler*innen die neue Client-Version sehen, ist bisher noch nicht bekannt. Wonach ihr allerdings so oder so keine Menüs durchwühlen müsst, das ist das beste Spiel bei Steam, von dem wir euch nämlich in einem anderen Artikel berichten.

