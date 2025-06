Steam veröffentlicht überraschend Upgrade – „Heilige Scheiße, endlich“

Mit dem jüngsten Beta-Update vom 17. Juni hebt Valve die Performance-Analyse in Steam auf ein neues Niveau. Statt der bisherigen FPS-Anzeige steht euch ab sofort ein umfassender In-Game Overlay Performance Monitor zur Verfügung.

Dieser kann während des Spielens in einer Ecke eures Bildschirms anzeigt werden. Ein Blick auf die abgebildeten Metriken soll dann helfen zu verstehen, wie das Spiel läuft, welche Art von Last es auf das System ausübt und ob eure Hardware so funktioniert, wie ihr es erwarten würdet.

Steam: Mehr Kontrolle über Leistung und Qualität

Der neue Steam-Performance Monitor liefert in Echtzeit nicht nur Informationen zur Bildrate, sondern auch zu Auslastung und Temperatur von CPU und GPU, Taktraten sowie zur Speicherauslastung. Ihr könnt alle Werte grafisch verfolgen oder euch auf eine reduzierte Anzeige beschränken, die nur die FPS zeigt.

Das Overlay erkennt zudem automatisch, ob Technologien wie DLSS oder FSR aktiv sind und trennt klar zwischen nativ gerenderten und hochskalierten Frames. Besonders für technisch versierte Spieler*innen dürfte diese Transparenz interessant sein. So lässt sich etwa sofort erkennen, ob die flüssige Darstellung wirklich auf gesteigerter Hardware-Leistung beruht oder lediglich durch zusätzliche Frames aus Frame-Generation-Technologien erzielt wird.

Wer seine Spieleinstellungen gezielt optimieren will, bekommt mit dem neuen Overlay ein wertvolles Werkzeug an die Hand. Wenn der Monitor etwa eine ausgelastete Grafikspeicher-Anzeige zeigt, kann eine Reduzierung der Texturqualität die Leistung verbessern. Wird die CPU stark beansprucht, helfen unter Umständen kleinere Anpassungen bei der Physik oder Sichtweite.

Lesetipp: Dieses Horrorspiel bricht auf Steam gerade Rekorde

Valve plant, den Funktionsumfang künftig weiter auszubauen. Nicht alle Systeme unterstützen zum Start sämtliche Anzeigen, doch das neue Overlay legt den Grundstein für eine breitere Verfügbarkeit. Wer die neuen Optionen testen will, kann unkompliziert in die Beta wechseln und das Overlay im Spiel aktivieren.

Damit bekommen PC-Spieler*innen schon bald eine deutlich präzisere Kontrolle über die Balance zwischen Grafikqualität und flüssigem Gameplay. Beachtet aber: Noch befindet sich das Feature in der Beta-Phase und steht nur Nutzer*innen des Beta-Clients zur Verfügung.

Das sagen bisherige Tester*innen

Auf Reddit gibt es bereits erste positive Äußerungen. Zum Teil wartete man anscheinend schon lange auf genau die Funktionalitäten, die der In-Game Overlay Performance Monitor zu bieten hat: „Heilige Scheiße, endlich, ich wollte schon lange eine Funktion von Steam haben, die einfach zu aktivieren ist und keine Drittanbieterprogramme benötigt.“

Sollten euch dennoch Details oder Werte fehlen, rät ein*e Nutzer*in zu folgender Maßnahme: „Steam hört auf das Feedback. Ich erinnere mich, wie sie die Steam-Spielaufnahme aufgrund des Feedbacks der Community stark verbessert haben. Also macht einfach Lärm im Steam-Forum“.

Auf eine andere neue Steam-Funktion dürft ihr euch übrigens auch „schon bald“ freuen, wie Valve im April angekündigt hat.

Quellen: Valve, Reddit/Claudette6969, Reddit/speedballandcrack

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.