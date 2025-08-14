Steam: Verrückte Simulation gratis spielen – aber nur für kurze Zeit

Ein Haufen gnubbeliger Kugel-Monster mit großen Augen, zufällig generierte Level mit jedem Run und ein komplett individualisierbares Kombinationssystem: Auf Steam wartet gerade ganz neu ein Spiel mit neuartigen Mechaniken auf seinen Full Release.

GUG liest sich wie eine wilde Mischung aus Spore und Monstersammelspaß mit Roguelike-Elementen – ein gewisses Suchtpotenzial ist da schon eingepreist. Gut also, dass ihr deshalb vorerst umsonst reinspielen könnt. Auch wenn der Grund dafür ungeplant ist.

GUG auf Steam: Neuer Roguelike-Monstergenerator für kurze Zeit gratis

Eigentlich sollte GUG am 12. August erscheinen – selbst am Tag davor war dieses Datum auf der entsprechenden Steam-Seite noch als Release angegeben. Aber das Schicksal hatte andere Pläne, weshalb das Indie-Entwicklungsteam Martian Lawyers Club die Veröffentlichung noch einmal um rund zwei Wochen verschieben musste. Bis dahin könnt ihr jedoch über die Demo das komplette Spiel kostenfrei spielen – ein unerwartetes Angebot.

Schaut euch den Trailer zu GUG mit einem fantastisch-ungemütlichen Flüstern auf YouTube an:

In GUG befehligt ihr eine Gruppe der gleichnamigen Monster, deren Eigenschaften ihr selbst wählt – und zwar, indem ihr irgendetwas in das Textfeld bei der Erstellung der Viecher eingebt. „Eure Grenze ist dabei nur eure eigene Fantasie“, wie es im Trailer heißt. Euer Befehl generiert die GUGs und bestimmt, wie sie aussehen, welche Fähigkeiten sie haben und wie sie kämpfen.

In prozedural generierten Welten tretet ihr gegen andere GUGs in automatisierten Kämpfen an; auch Regeln und Gegner wechseln zufällig – und somit natürlich auch die Strategie, mit der ihr am ehesten Erfolg haben könntet. Stellt sich dieser ein, sammelt ihr Modifizierungen und neue Fähigkeiten für eure Kampfblobs. Dabei setzt das Spiel auf die Schwarmintelligenz: Eure erstellten Monster können bei anderen im Spiel auftauchen und umgekehrt. Der Pool an GUGs wächst also ständig.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann noch bis zum 24. August kostenfrei bei GUG reinguggen. Ebenso lange geht übrigens ein Sale auf Steam, der euch eine volle Breitseite Hack’n’Slash beschert.

