Steam: Verrücktes Horrorspiel kostenlos zocken – nur für kurze Zeit

Um gerade als kleiner Spieleentwickler bei der schieren Flut an Games, die fortwährend und besonders auch auf der Plattform Steam erscheinen, abzuheben, braucht man eine möglichst kreative und vielleicht auch etwas merkwürdige Vision.

Danach hält man sich aber am besten nicht groß am Spieletitel auf, sondern sagt gleich, was Phase ist. So machte es schon das kürzlich aufgetauchte Shark Dentist, aber auch in Co-op Kaiju Horror Cooking wissen wir eigentlich ziemlich genau, worauf wir uns einlassen – und das macht neugierig.

Godzilla trifft Overcooked in diesem Ko-op-Horrorspaß auf Steam

Merkwürdigerweise wird auf der Steam-Seite des Spiels dieses auch als Apocalyptic Cuisine bezeichnet, was das Ziel dieses Koop-Spaßes ebenfalls ziemlich gut zusammenfasst: Um nämlich zu verhindern, dass Kaijus das Ende der Welt einläuten, müsst ihr in der Gruppe zusammenarbeiten und nicht etwa kämpfen – sondern kochen. Mit bis zu vier Spieler*innen findet ihr die Leibspeise der Monster heraus und macht euch zunächst einmal auf die Suche nach Zutaten.

Sehr hier den Trailer zu Co-op Kaiju Horror Cooking:

Diese findet ihr in der Speisekammer eures Tempels sowie ebenso in darunter liegenden Dungeons. Und die sind mit Fallen gespickt. Ihr müsst also nicht nur schnell sein – denn natürlich hat auch die Geduld eines hungrigen Kaijus ihre Grenzen –, sondern auch geschickt. Und nebenbei muss irgendjemand ja auch das ganze Koch-Chaos koordinieren, denn schließlich ist das hier nicht Overcooked, wo nur ein paar Kundenbewertungen auf dem Spiel stehen.

Die Hektik und der Druck könnten aber auch in Co-op Kaiju Horror Cooking ebenfalls einen positiven Effekt haben. Besorgt das richtige Fleisch, brutzelt es bis zum gewünschten Grillgrad und richtet das schmackhafte Futter attraktiv in einem Katapult an – um es der gigantischen Bedrohung in das lechzende Maul zu schießen. Aber wehe euch, wenn ihr dem riesigen leuchtenden Bären aus Versehen Minotaurusfleisch anstatt Hühnchen vorgesetzt habt …

Zugegebenermaßen spielt die Koop-Kochsause von Entwicklerteam Strange Scaffold (Clickolding) grafisch nicht auf dem höchsten Niveau – Spielspaß und ungewöhnliche Prämisse stehen hier allerdings im Vordergrund. Derzeit habt ihr noch die Chance, per Steam kostenfrei am Beta-Playtest teilzunehmen. Erscheinen wird Co-op Kaiju Horror Cooking am 29. Juli. Wenn ihr noch mehr verrückte Games auf Steam sehen wollt, verweise ich auf das anfangs erwähnte Shark Dentist.

