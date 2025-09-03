„Steam versagt hier wirklich“ – Neue Spiele mit schweren Hürden konfrontiert

Leider ist die Problematik bezüglich Steam und der Zensur von Spielen mit „Erwachseneninhalten“ noch nicht vorbei. Im Gegenteil, wie aktuelle Ereignisse zeigen wird es eher noch schlimmer. Zu Anfang gab es die große Bannwelle, durch die etliche Spiele plötzlich aus dem Shop verschwanden, und nun scheint man auch bevorstehenden Releases frühzeitig einen Riegel vorschieben zu wollen, beziehungsweise ihnen den Start zumindest schwerer zu gestalten.

Zu zwei Titeln ist immerhin bekannt, dass sie sich vor Release mit solchen Hürden konfrontiert sehen, wie die Entwickler*innen berichtet haben. Wie viele Spiele darüber hinaus noch betroffen sein könnten, ist ungewiss. Aber es bleibt zu befürchten, dass die Aktion gegen nicht jugendfreie Inhalte noch weitaus größere Ausmaße annehmen könnte, jetzt da dieser nächste Schritt unternommen wurde.

Steam: Kampf gegen nicht jugendfreie Spiele geht in die nächste Runde

Im Juli ist die Zensur-Debatte auf Steam losgebrochen, nachdem dort jede Menge Spiele mit vor allem sexuellen Inhalten von der Bildfläche verschwanden. Viele Nutzer*innen und auch Entwickler*innen sprachen sich dafür aus, dass dieses Vorgehen nicht gerechtfertigt sei und hier eine unerwünschte Bevormundung der Spieler*innen passieren würde.

Schnell kam heraus, dass nicht etwa Valve selbst die neuen, verhärteten Richtlinien losgetreten hat, sondern Unternehmen hinter Zahlungsmethoden wie Mastercard und Visa wohl diese Entscheidung vorangetrieben haben. Das lässt sich auch gut daran erkennen, dass Steam nicht die einzige Plattform ist, die betroffen ist, itch.io sieht sich mit einer ähnlichen Situation konfrontiert.

Bei Steam ist es, wie bereits erwähnt, nicht nur bei der Verbannung von Spielen aus dem aktiven Verkauf geblieben. Wie das Portal Polygon berichtet, sind nun die Verantwortlichen hinter zwei Spielen ans Licht getreten und haben erzählt, wie sie vom Early Access-Programm ausgeschlossen wurden. Jenes ermöglicht es, Spiele bereits vor der endgültigen Fertigstellung zu vertreiben und laufend mit dem Feedback der Community Updates bis zum Full Release nachzuliefern.

Spielen wird Early Access verwehrt

Das Spiel Heavy Hearts, ein Rollenspiel mit schlüpfrigen Thematiken, etwa habe gesagt bekommen, ein solches Modell sei für Titel mit erwachsenen Inhalten nicht mehr verfügbar, weshalb eine Ablehnung des Antrags erfolgte. Dieses Schicksal teilt es sich mit dem Fantasy-RPG The Restoration of Aphrodisia, welches ebenfalls von einem möglichen Early Access ausgeschlossen wurde.

Dabei findet sich hierzu in den Dokumenten von Steam keine konkrete Restriktion. Auch laufen bereits einige Spiele mit altersbegrenzten Inhalten in einer EA-Phase, was darauf hindeutet, dass es sich um einen neuen Kurs für Valve handelt. In der Community gibt dieser erneut Grund zum Unmut, unter dem erwähnten Polygon-Artikel fällt beispielsweise die Aussage: „Steam versagt hier wirklich.“

