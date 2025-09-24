Steam verschenkt 3 neue Spiele – darunter ein Rollenspiel mit „verborgenen Geheimnissen“

Heute ist es also wieder so weit. Wir können euch drei weitere, komplett kostenlose Spiele bei Steam auf dem Silbertablett servieren – sinnbildlich, natürlich. Bevor ihr jetzt mit dem Kopf voraus in die Spielfreuden auf Valves Videospielplattform springt – vergesst nicht: einer dieser Titel spielt auf einer „geheimnisvollen Insel voller mächtiger Feinde“ und „verborgener Geheimnisse“.

Hört sich verdammt mysteriös an, oder? Tja, und damit wäre erst das Gratis-Rollenspiel aus unserer Reihe angerissen. Bei den übrigen zwei Spielen lässt euch ein dystopisch angehauchtes Action-Adventure das Jahr 2090 erforschen. Zudem ein von Grusel-Großmeister H.P. Lovecraft inspiriertes Horrorspiel lädt zum Schaudern ein, ist Fans von Resident Evil & Co. ans Herz zu legen.

3 neue Steam-Spiele buhlen um euer Freizeit

Bevor ihr vor Neugierde aus allen Nähten platzt: Bei jenem Rollenspiel, welches in seiner Beschreibung auf Steam mit Wörtern wie „Geheimnisvolle Insel“, „mächtige Gegner“ und eben „verborgene Geheimnisse“ um sich wirft, handelt es sich um Frontier Combat: Beginnings von MMNakamuraZ. Genauer noch, habt ihr es mit einem JRPG zu tun, also jener Unterordnung aus der großen, weiten Welt der Rollenspiele, die im Reich der aufgehenden Sonne entwickelt wurden – also in Japan. Macht euch gefasst auf rundenbasierte Kämpfe und die Möglichkeit, eure Freund*innen im LAN-Multiplayer herauszufordern.

Da freut sich das kleine Zeitbudget: Nach nur einer Stunde Spielzeit ist dieses Fantasy-RPG durchgespielt – zumindest im Einzelspieler-Modus. Wem die kunterbunte Comic-Grafik des JRPGs zu albern ist, sollte Blick und Klick auf The Night Is Long von TheGamerUrso und Petros Kitsaras riskieren. Die Gruselei versetzt euch aus der Ego-Perspektive in die Rolle eines trauernden Mannes. Während einer nächtlichen Autofahrt, auf der Flucht vor dem „Schmerz seiner Vergangenheit“, geschieht dann das Undenkbare: Seine verstorbene Frau erscheint ihm mitten auf der Straße.

Lesetipp: Ein mutiges Horrorspiel erwartet euch mit Silent Hill f

Stilistisch gibt’s bei The Night Is Long kosmischen Horror in der Geschmacksrichtung Lovecraft, spielerisch typische Genre-Bauteile aus Inventar-Rätseln, Schockmomenten, oder lesbaren Dokumenten, über welche die Handlung vorangetrieben wird. Angetrieben werdet ihr übrigens im dritten und letzten Gratis-Game aus dieser Reihe nicht weniger – und zwar vom Ziel, „die Menschheit aus den Fängen der künstlichen Intelligenz zu befreien“, so die Steam-Beschreibung zu The Last Hope von granada studio team.

Eure eigene, natürliche Intelligenz dürft ihr aber bemühen, wollt ihr in diesem kurzweiligen Einzelspieler-Action-Adventure bestehen, inmitten der finsteren Zukunftsvision des Jahres 2090. Ihr steuert dabei Protagonisten Rayan, zieht los in eine virtuelle Welt, voller tödlicher Herausforderungen. Falls euch das nach einer Mixtur aus abgegriffener Heldenreise mit nicht minder abgegriffener KI-Paranoia anhört, ist euch unbedingt das grandiose Rollenspiel Citizen Sleeper ebenfalls auf Steam ans Gamer-Herz zu legen – worin deutlich diverser erzählt wird.

Quellen: Steam / MMNakamuraZ, TheGamerUrso, Petros Kitsaras, granada studio team