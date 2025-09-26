Steam verschenkt 3 neue Spiele – davon ist eines echt episch

„Potzblitz!“, möchte man vor Entzücken rufen – denn auf Steam sind mal wieder nigelnagelneue Gratis-Games eingetrudelt. Vergesst dabei nicht: Wie noch jedes Mal bei unserer berühmt-berüchtigten Reihe rund um feine Videospiele auf Valves Vertriebsplattform, sind auch diese Titel wieder – das Wörtchen „Gratis“ verrät es – komplett kostenfrei.

Diesmal gilt es drei Spiele abzugreifen. Eines führt euch in ein ballistisch wertvolles Shooter-Szenario. Beim anderen handelt es sich um ein kurzweiliges Sammelkartenspiel – und schließlich dieses dritte und letzte Gaming-Geschenk lädt zu epischen Schlachten ein. Genauer zu solchen, wie sie nur die kalte Jahreszeit zulässt …

Drei neue Gratis-Games auf Steam – mit viel Schnee

Am 25. August von Entwicklungsstudio RunSwimFly veröffentlicht, bietet Rail Gunner auf den ersten Blick all jene actiongeladenen Eskapaden, die man sich als Adrenalin-Junkie von einem Rail-Shooter angesiedelt in einem Science-Fiction-Szenario erhofft. Das Spielprinzip ist simpel: Als Spieler*in befindet ihr euch auf einem Zug, klemmt euch aus der Ego-Perspektive heraus hinter ein stationäres Geschütz – um Gegnerwelle nach Gegnerwelle wegzubürsten. Die Spielzeit beläuft sich auf zehn bis zwölf Stunden. Wer auf der Jagd nach zackiger Action ist, sollte mal reinschnuppern – was übrigens auch mit Virtual-Reality-Brille geht.

Wenig auf Reaktionsgeschwindigkeit, dafür eher strenges Durchhaltevermögen, setzt der am 26. August von envymydisease herausgegebene Titel Stocks. Ziel des Games: Sich seltene Gegenstände verdienen, indem man so lange wie möglich im Spiel verweilt. Hört sich simpel an, ist es laut dazugehörigem Beschreibungstext auf Steam auch. Angesichts dieses zurückgenommenen Gameplays verblüfft die gerade mal ausgeglichene Bewertung kaum. Doch wer nach einem niedrigschwelligen Zeitvertrieb Ausschau hält, könnte eine Runde Stocks riskieren – oder erfüllt sich mit dem nächsten Release einen eiskalten Traum.

Während ihr diese Zeilen lest, liegt draußen noch kein Schnee – aber das am 26. August von Team Snowball auf Steam gehobene The Most Epicest Snowball Fight Ever! bringt schon jetzt Schneeballschlachten der Superlative auf den Bildschirm. Mehr noch: Ihr zückt die zu einer Kugel geformten Schneekristalle, um „gegen fantasierte Schneemonster anzutreten“. Hört sich spaßig an? Ist es laut positiven Steam-Kritiken auch, wenn es nach rundenbasierter Art gilt, als Freundesgruppe gegen den bösen Baron von Slushie zu bestehen.

