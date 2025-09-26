Steam verschenkt 4 neue Spiele – bei einem müsst ihr rasend schnell sein

Und wir zählen eins, zwei, drei – ja, ist das denn die Möglichkeit? – ganze vier neue Gratis-Games auf Steam. Anders gesagt: Wer keinen müden Eurocent in die Hand nehmen möchte, trotzdem nicht auf Spiel & Spaß auf Valves Vertriebsplattform verzichten möchte, muss das auch nicht – dank dieses spielerisch wertvollen Vierergespanns.

Diesmal erwarten euch gleich zwei Horrorspiele, an denen Fans von Resident Evil & Co. einerseits ihre Freude haben dürften, andererseits auch Liebhaber*innen von Point-and-Click-Adventures mit Gänsehautfaktor. Bei Spiel Nummer drei wiederum kommen solche Spieler*innen auf ihre Kosten, die Fantasy-Welten am liebsten als große Online-Rollenspiele erleben. Schließlich beim vierten Kostenlos-Titel müsst ihr jetzt ratzfatz zuschlagen – bevor das reguläre Preisschild für das Beat ‚em up-Game wieder fällig wird …

4 neue Gratis-Games auf Steam – eins nur für ganz kurze Zeit

Zugegeben: Cybarian: The Time Travelling Warrior von Ritual Games ist bereits im November 2018 auf Steam eingeschlagen – doch nur noch bis zum 23. September, um 19 Uhr deutscher Zeit schnappt ihr euch das Arcade-Game zum Nulltarif. Danach ist der sich an eine Retro-Spielerschaft richtende Plattformer wieder mit auch nicht gerade happigen, aber dennoch 4,99 Euro bepreist. Wer nicht zu lange zögert, oder die knapp fünf Euro aufwendet, schlüpft in die Sandalen eines zeitreisenden Kriegers, um sich durch vier Level in Pixel-Ästhetik zu schnetzeln – und einen Bossgegner niederzustrecken. Göttlicher Spielspaß könnte euch übrigens mit dem nächsten Gratis-Game erwarten …

GodArena Online von gamespaceteam adressiert jene Spieler*innen, die sich gerne in gigantische MMORPGs stürzen. Wer sich auf den Titel einlässt, muss sich zwischen vier Klassen entscheiden – Magier, Krieger, Champion und Priester. Jede dieser Klassen bietet eigene Vor- und Nachteile, wobei das übergeordnete Worldbuilding von GodArena Online vom antiken Griechenland inspiriert wurde. Dementsprechend stehen in dieser virtuellen Welt die Athener und Spartaner im Wettstreit miteinander – und ihr dürft auf über 50 Karten in PvP- oder PvE-Schlachten gegeneinander antreten.

Die letzten beiden Gratis-Games auf Steam sind etwas für all jene, welche sich gerne mal eine gehörige Gänsehaut bereiten lassen. Da wäre zum einen Redshift von Gravity Interactive, einem kurzen Horrorspiel mit psychologischem Unterbau. Der Titel versetzt euch in die Rolle von Samuel Chase, einem Techniker im Außendienst, der mit einer unheilvollen Aufgabe betraut wird: Die Stromversorgung wieder herstellen – und zwar bei einem stillgelegten Militärturm in den Bergen. Ebenfalls Horror aus der Ego-Perspektive erwartet euch abschließend mit Ocean’s Venus von Mark Bondar.

In Ocean’s Venus kommt euch als Wartungsarbeiter auf dem Frachtschiff Bell Platinum eine besondere Rolle zu. Ihr dürft die letzte Reise jenes Schiffs aus den 50er-Jahren nacherleben – und ganz nebenbei ein düsteres Geheimnis aufdecken. Während die Atmosphäre auf Unbehaglichkeit und Grusel abzielt, werdet ihr spielerisch mit Point-&-Click auf dem Schoner begrüßt. Ein eher zauberhaftes Oldschool-Adventure gibt’s im Übrigen ebenfalls ganz kostenlos auf Steam.

