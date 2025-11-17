Steam verschenkt 4 neue Spiele – darunter ein überraschender Action-Geheimtipp

Erinnert ihr euch noch an die Fernsehsendung Mit Schirm, Charme und Melone? Wir auch nicht! Schließlich sind wir mitnichten in den 60er-Jahren aufgewachsen – und dennoch: Wer auf im besten Wortsinn alberne Action steht, oder mit abgedrehten Gadgets im Anschlag gegen das organisierte Verbrechen vorgehen möchte, ist mit einem dieser vier Gratis-Games auf Steam Spielspaß fast schon garantiert.

Okay, aber was ist mit den drei anderen Kostenlos-Spielen auf Valves Videospielplattform, die wir euch hier auf dem Silbertablett servieren? Nun, diesmal tischen wir auf: den vielleicht niedlichsten Exorzismus der Welt, ein Gänsehaut-Game für Koop-Fans, und (sowas wie) ein Schachspiel im handgezeichneten Kritzel-Kratzel-Look. Was genau damit gemeint ist, wenn in einem Roguelike die Mächte des Bösen aufeinandertreffen, erfahrt ihr jetzt.

4 neue Gratis-Games auf Steam – Spielspaß ohne geleertes Bankkonto

Wenn euch ein Spiel in seiner eigenen Beschreibung dazu auffordert, ein „Team aus einzigartigen Idioten“ zusammenzustellen, um euch durch vier brandgefährliche Regionen zu kämpfen, erwartet euch genau das – schließlich ist Chess With Idiots von Skeletons With Jobs ein rundenbasiertes Roguelike, in dem ihr das titelgebende Trüppchen geistig Umnachteter Zug um Zug zum Sieg führt. Das Besondere: Die Fantasy-Charaktere in diesem Spiel sehen danach aus, als hätte sie ein Kleinkind mit dem Buntstift in der Faust zu Papier gebracht.

Eine ähnlich knuffig-putzige Ästhetik fährt Whisper of Anima von ICAT Game Studio auf – das, und eine an die erste PlayStation-Generation gemahnende Low-Poly-3D-Grafik. Dabei wirkt das Erscheinungsbild von Protagonistin Pudtan mit ihren überzeichneten Proportionen wie aus einem Anime entsprungen – und damit auf den ersten Blick weniger geeignet für ein schauerliches Top-Down-Horrorspiel voller Geister, inklusive unnatürlich verrenkter Gliedmaßen. Nichtsdestotrotz: Was Studierende der Chiang Mai University hier auf die redensartlichen Beine gestellt haben, wirkt, als habe es Hand und Fuß (und geisterhaftes Gameplay). Ach, wo wir bei Gruselstoffen sind …

Lesetipp: Diese 4 Spiele werden euch jetzt auf Steam außerdem geschenkt

Bevor wir uns ein weiteres Mal eine Gänsehaut bescheren, geht’s weiter zum Highlight dieser kleinen Gratis-Game-Parade. In Lady Umbrella von Zulo Interactive macht ihr die Bekanntschaft von Francesca De Angelis – besser bekannt unter ihrem Decknamen rund um den tragbaren Regenschutz. Aus der Third-Person-Perspektive nehmt ihr als trickreiche Spezialagentin eine ganze Mafiafamilie mit eurem Schrotflinten-Regenschirm auf Korn. Hingegen Im Bann der dunklen Jagd aus dem Hause smi. bietet euch ein Koop-Horror-Erlebnis, in das ihr etwa Freund*innen oder Familienteilnehmende zerren könnt.

Im Bann der dunklen Jagd ist für zwei Spieler*innen ausgelegt. Aus der Ego-Perspektive tragt ihr Dokumente zusammen, setzt auf Teamarbeit – und müsst vor allem eure Umgebung genau im Blick behalten, damit euch kein sachdienlicher Hinweis durch die Lappen geht. Wer gerne Detektivarbeit in einem schauerlichen Szenario erledigt, zumal zusammen mit Freunden, könnte mit den drei Levels des Spiels atmosphärische Stunden vor dem Bildschirm verbringen. Apropos Bildschirmzeit: Die überstrapaziert man sehr wahrscheinlich nicht weniger bei diesen zwei Gratis-Spielen im Epic Games Store.

Quellen: Steam / Skeletons With Jobs, ICAT Game Studio, Zulo Interactive, smi.