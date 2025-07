Steam verschenkt jetzt grafisch besonderes Adventure-Spiel – „so viel Spaß gehabt“

Was ist knuffig, unfassbar niedlich und einfach zum Knuddeln putzig? Wer jetzt an jene amphibisch lebenden Raubtiere gedacht hat, die man Otter nennt, liegt goldrichtig – und sollte sich diese neueste, komplett kostenlose Veröffentlichung auf Steam auf die Festplatte schubsen.

„That One Otter Game“ wurde am 15. Juli auf Valves Vertriebsplattform veröffentlicht, und sieht ähnlich comicartig bis kunterbunt-zuckersüß aus, wie es Toys for Bob mit ihren Remakes zu Crash Bandicoot oder Spyro the Dragon vorgemacht hat. Aber auch, wer Coop-Spiele wie It Takes Two oder Split Fiction mag, sollte sich diese brandneue Gratis-Spiel nicht entgehen lassen – obwohl der Release an einer entscheidenden Schwachstelle krankt.

Steam: Neues Adventure-Spiel „That One Otter Game“ kostenlos herunterladen

„That One Otter Game“ ist ein Coop-Abenteuerspiel, bei dem ihr als Spielende die Kontrolle zweier solcher im Wasser lebender, putziger Säugetiere übernehmt – und sich dabei zu keinem Augenblick zu ernst nimmt. Egal, ob ihr euch um einen panischen Pinguin kümmert, gegen ein wildgewordenes Zebra ins Rennen geht, oder ein gestohlenes Radio auf einen Berggipfel hinaufschleppt: Dieses Adventure-Kleinod von Developer Crayon Coded ist wie ein Sonntagvormittags-Cartoon zum Mitspielen. Ein neuer Kostenlos-Titel auf Steam also, der gleich in zweierlei Hinsicht überzeugt.

Gameplay-Aufnahmen zum Spiel:

Dieses Gratis-Game auf Steam spielt ihr mit Freund*innen, Familienteilnehmenden oder anderen Personen, die sich gerade in Reichweite befinden, im lokalen Koop. Sprich: Sofern ihr der Typ für spaßigen Coop-Chaos vor demselben Bildschirm seid, sollte euch mit diesem bonbonbunten Adventure eine gute Zeit bevorstehen. Dafür stehen auch die insgesamt „größtenteils positiven“ Kritiken auf Steam – von denen sich bislang immerhin 128 Stück zusammengefunden haben (Stand: 21. Juli).

„Meine beiden Kinder haben so viel Spaß gehabt“ oder „Ein niedlicher, kleiner Koop-Plattformer mit liebenswerten Viechern“ sind nur zwei der positiven Kritiken. Doch wer sich in den geschriebenen Steam-Rezensionen umschaut, stolpert schnell über einen häufig geäußerten Kritikpunkt: „Keine Grafik-Optionen, schlechte Performance“ schreibt eine Person – und fasst damit kurz und knapp zusammen, was einige Spieler*innen monieren. Doch für diese Kinderkrankheiten könnte es einen einfachen Grund geben.

Im Steam-Eintrag zu That One Otter Game wird als Publisher „ARTFX – GAME“ aufgeführt. Dahinter steckt als Bildungseinrichtung ARTFX, die Nachwuchstalente in den Bereichen CGI, VFX, 3D-Animation oder Videospiele allgemein ausbildet. Anders gesagt: Bei diesem Otter-starken Spiel handelt es sich offenbar um ein ziemlich beeindruckendes Projekt von Studierenden – so wie auch das von Shakespeares Romeo und Julia inspirierte Adventure-Spiel Masquerade von Deus Ex Machina Troupe oder der auf Erkundung ausgelegte Western-Titel Alaska – An Endless Night.

Wenn That One Otter Game also hinsichtlich Grafik und Performance zu Wünschen übrig lässt, könnte das auch an den studentischen Umständen dieses dennoch durchaus empfehlenswerten Kostenlos-Kleinods auf Steam liegen. Wer zusammen mit anderen und als Otter im Comic-artigen 3D-Look dennoch eine abgedrehte Welt erkunden möchte, sollte sich nicht abhalten lassen – genauso übrigens wie bei diesen 4 neuen, komplett kostenlosen Steam-Spielen.

Quellen: Steam / Crayon Coded, ARTFX – GAME, foxnfurious, Kenji, Smooth, YouTube / That One Otter Game