Steam verschenkt „besten Extraction-Shooter“ – ein absolutes Muss für Action-Fans

Was sich im August letzten Jahres im Early Access befand, seither in der Community wiederholt als bester Extraction-Shooter gehandelt wird, hat jetzt am 16. September seinen Full Release erfahren – und zwar auf Steam und im Epic Games Store. Arena Breakout: Infinite heißt jener Titel von MoreFun Studios (Ace Force 2, Arena Breakout), den sich Action-Freund*innen jetzt nicht entgehen lassen sollten.

Das zumindest lässt ein Blick auf die Steam-Bewertungen schlussfolgern – wo der Extraction-Shooter bis dato mit einer durchschnittlich sehr positiven Bewertung, vergeben von über 3.800 Spielenden, glänzt (Stand: 18. September, 14 Uhr). Und auch die nahezu 36.400 gleichzeitigen Spieler*innen nur einen Tag nach Release können sich sehen lassen. Doch womit überzeugt der taktische Exfiltrierungs-FPS seine Fans eigentlich konkret?

Arena Breakout: Infinite ab sofort als Vollversion verfügbar

Ist die Umschreibung „Der beste Extraction-Shooter 2025?“ von Gaming-YouTuber LarsDerEisbar noch mit einem Fragezeichen versehen, fällt die Betitelung des sich in Shooter-Kreisen herumtreibenden Streamers Casual Wardog eindeutiger aus. Dort war im April dieses Jahres die Rede von: „Noch immer der beste Extraction-Shooter in 2025“ – und auch Begeisterte auf Steam pflichten mit Wortmeldungen bei wie „[…] einer der besten Extraction-Shooter, die ich je gespielt habe.“ Also, was euphorisiert Action-Junkies bei Arena Breakout: Infinite nun genau?

Trailer zum Full Release:

Egal, ob auf Valves Videospielplattform, oder im Epic Games Store: Arena Breakout: Infinite ist ein Free-to-Play Extraction-Shooter – also jene Spielart des Genres First Person Shooter, bei dem Spieler*innen auf großen Karten losziehen, um möglichste viel Ausrüstung und Loot zu ergattern, um danach über eine festgelegte Ausstiegszone zu entkommen. In Infinite erwarten euch fünf verschiedene Karten, wobei jede der Maps eine eigene Herangehensweise einfordert. Mit seiner Präsentation möchte das Spiel ein realistisch wirkendes Kriegsszenario mit der „Hightech-Welt von Cyberpunk 2077“ vermengen, so die Beschreibung.

Wer sich im Extraction-Shooter-Kosmos auskennt, weiß natürlich längst: Arena Breakout: Infinite wird in der Community nicht erst seit gestern als Alternative zu einem Escape from Tarkov von Battlestate Games (Hired Ops) gehandelt – einem weiteren, heißen Eisen unter Raid-freudigen Action-Fans. Nicht unwichtig für ein online stattfindendes Spiel: Arena Breakout: Infinite greift auf die Anti-Cheat-Lösung ACE zurück, um unfaire Mitspieler*innen auszubremsen. Kurzum: Wer Extraction-Shooter mag, sollte spätestens jetzt beim neuesten Streich von Morefun Studios mitmischen.

Die Gefahr durch Cheater*innen und der Schutz vor selbigen ist eine nicht zu unterschätzende Thematik bei Online Games – wie beispielsweise Steel Balalaika mit seinem ebenfalls in einem kriegerischen Konflikt angesiedelten Strategiespiel Broken Arrow ein Liedchen davon singen kann. Wie sich hingegen Battlefield 6 aus dem Hause EA in unserer Preview schlagen konnte, steht auf einem anderen Blatt …

